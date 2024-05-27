Росія перекинула понад 10 бортів військової авіації до Білорусі, там почалися спільні навчання військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони як демонстрація своєї "сили" Європі та світу.

Сили ВПС і ППО Білорусі та РФ проводять показові навчання

Під час навчань буде відпрацьовано питання управління різнорідними силами авіації, а також організації взаємодії під час виконання ними навчально-бойових завдань.

До навчань залучаються авіаційні бази, підрозділи зенітних ракетних та радіотехнічних військ ЗС РБ, а також екіпажі розвідувальної, винищувальної та армійської авіації ВКС ЗС РФ.

Керівництво навчаннями здійснюватиме командувач ВПС та військ ППО Білорусі.

Основні зусилля під час навчань спрямовані на вирішення завдань із прикриття державних і військових об'єктів від ударів засобів повітряного нападу. Крім того, на авіаційних полігонах екіпажам належить практично відпрацювати низку питань в інтересах прикриття підрозділів сухопутних військ, — йдеться в заяві Міноборони Білорусі. Поширити

На навчання з Росії в Білорусь прибуло 8 вертольотів Мі-24 і Мі-8

До Білорусі прилетіли вертольоти ВКС РФ, пише моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Учора вранці повідомлялося, що 25 травня на аеродром "Барановичі" з російської Сєщі прибули два вертольоти Мі-24 і Мі-8 ВКС РФ.

Згодом з'ясувалося, що з РФ до Білорусі було перекинуто більше вертольотів.

За уточненими даними, сумарно 25 травня в "Барановичі" з Сещі (РФ) прибуло 8 вертольотів Мі-24 і Мі-8 ПКС РФ.

Таким чином, прямо зараз у Барановичах перебувають: