Росія перекинула понад 10 бортів військової авіації до Білорусі, там почалися спільні навчання військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони як демонстрація своєї "сили" Європі та світу.
Сили ВПС і ППО Білорусі та РФ проводять показові навчання
Під час навчань буде відпрацьовано питання управління різнорідними силами авіації, а також організації взаємодії під час виконання ними навчально-бойових завдань.
До навчань залучаються авіаційні бази, підрозділи зенітних ракетних та радіотехнічних військ ЗС РБ, а також екіпажі розвідувальної, винищувальної та армійської авіації ВКС ЗС РФ.
Керівництво навчаннями здійснюватиме командувач ВПС та військ ППО Білорусі.
На навчання з Росії в Білорусь прибуло 8 вертольотів Мі-24 і Мі-8
До Білорусі прилетіли вертольоти ВКС РФ, пише моніторингова група "Беларускі Гаюн".
Учора вранці повідомлялося, що 25 травня на аеродром "Барановичі" з російської Сєщі прибули два вертольоти Мі-24 і Мі-8 ВКС РФ.
Згодом з'ясувалося, що з РФ до Білорусі було перекинуто більше вертольотів.
За уточненими даними, сумарно 25 травня в "Барановичі" з Сещі (РФ) прибуло 8 вертольотів Мі-24 і Мі-8 ПКС РФ.
Таким чином, прямо зараз у Барановичах перебувають:
2 розвідувальні літаки Су-24МР ВКС РФ;
мінімум 4 винищувачі Су-30СМ ВКС РФ;
8 вертольотів Мі-24 і Мі-8 ВКС РФ.
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