Чи може армія РФ почати наступ з території Білорусі — відповідь ЦПД

У Центрі протидії дезінформації (ЦПД) заявили, що загроза зі сторони Білорусі на сьогодні виключно інформаційна. Наразі у росіян нема сил та засобів для наступу звідти на Україну.
Чи може армія РФ почати наступ з території Білорусі
Він додав, що українці мають пам‘ятати про великий розмір фронту, на лінії якого є «активні та неактивні зони». Коваленко зауважив, що окупанти розглядають весь кордон з Білоруссю як зону напруги. Українські захисники готові до загроз із цього напрямку, проте на сьогодні така загроза лежить виключно в інформаційній площині, підсумував керівник ЦПД.
Сили ВПС і ППО Білорусі та РФ проводять показові навчання
Росія перекинула понад 10 бортів військової авіації до Білорусі, там почалися спільні навчання військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони як демонстрація своєї "сили" Європі та світу.
Під час навчань буде відпрацьовано питання управління різнорідними силами авіації, а також організації взаємодії під час виконання ними навчально-бойових завдань.
До навчань залучаються авіаційні бази, підрозділи зенітних ракетних та радіотехнічних військ ЗС РБ, а також екіпажі розвідувальної, винищувальної та армійської авіації ВКС ЗС РФ.
Керівництво навчаннями здійснюватиме командувач ВПС та військ ППО Білорусі.
Основні зусилля під час навчань спрямовані на вирішення завдань із прикриття державних і військових об'єктів від ударів засобів повітряного нападу. Крім того, на авіаційних полігонах екіпажам належить практично відпрацювати низку питань в інтересах прикриття підрозділів сухопутних військ, — йдеться в заяві Міноборони Білорусі.
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