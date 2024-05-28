Чи може армія РФ почати наступ з території Білорусі — відповідь ЦПД

У Центрі протидії дезінформації (ЦПД) заявили, що загроза зі сторони Білорусі на сьогодні виключно інформаційна. Наразі у росіян нема сил та засобів для наступу звідти на Україну.

Чи може армія РФ почати наступ з території Білорусі

Для цього вони [росіяни] нагнітатимуть ситуацію інформаційно, щоб наше командування звертало більше уваги на цей напрямок. Втім, Білорусь під постійним наглядом, — заявив керівник ЦПД та офіцер Сил оборони Андрій Коваленко. Поширити

Він додав, що українці мають пам‘ятати про великий розмір фронту, на лінії якого є «активні та неактивні зони». Коваленко зауважив, що окупанти розглядають весь кордон з Білоруссю як зону напруги. Українські захисники готові до загроз із цього напрямку, проте на сьогодні така загроза лежить виключно в інформаційній площині, підсумував керівник ЦПД.

Сили ВПС і ППО Білорусі та РФ проводять показові навчання

Росія перекинула понад 10 бортів військової авіації до Білорусі, там почалися спільні навчання військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони як демонстрація своєї "сили" Європі та світу.

Під час навчань буде відпрацьовано питання управління різнорідними силами авіації, а також організації взаємодії під час виконання ними навчально-бойових завдань.

До навчань залучаються авіаційні бази, підрозділи зенітних ракетних та радіотехнічних військ ЗС РБ, а також екіпажі розвідувальної, винищувальної та армійської авіації ВКС ЗС РФ.

Керівництво навчаннями здійснюватиме командувач ВПС та військ ППО Білорусі.