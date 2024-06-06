Россия и Беларусь могут остаться без важного компонента для снарядов

6 июня официально стало известно, что Тайвань решил существенно усилить санкции против России и Беларуси. Он запрещает экспорт в эти страны нитроцеллюлозы — важного компонента для производства снарядов.
Главные тезисы
- Решение Тайваня имеет символическое значение, поскольку отражает поддержку Украины со стороны международного сообщества.
- Тайвань только присоединяется к ограничениям, уже действующим в ЕС и США касательно экспорта нитроцеллюлозы.
- Расширение перечня подпадающих под запрет товаров свидетельствует о решимости Тайваня не допустить использования их в военных конфликтах.
Тайвань наносит новый санкционный удар по РФ и Беларуси
Министерство экономики Тайваня обращает внимание на то, что нитроцеллюлоза является важным компонентом бездымного пороха и ракетного топлива для боеприпасов.
Кроме того, представители ведомства подчеркнули, что она уже подпадает под экспортный запрет в Штатах и ЕС.
Что важно понимать, штраф за нарушение запрета на экспорт нитроцеллюлозы составит один миллион тайваньских долларов (около 31 тысячи долларов США).
Решение официально вступит в силу 14 июня.
Тайвань продолжает вводить санкции против РФ
Еще несколько месяцев назад Тайвань официально подтвердил решение о расширении перечня товаров, экспорт которых в Россию и Беларусь запрещен, чтобы не допустить их использования в войне против Украины.
Что также важно понимать, Тайвань осудил агрессию России против Украины и присоединился к другим западным санкциям против нее.
Это решение де-факто имеет символическое значение, поскольку между островом и Россией существует только минимальная прямая торговля.
Кроме того, известно, что война в Украине вызвала соболезнования у населения Тайваня из-за параллели с тем, что может произойти, если Китай решит применить силу против непризнанной островной страны.
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