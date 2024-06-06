Россия и Беларусь могут остаться без важного компонента для снарядов

6 июня официально стало известно, что Тайвань решил существенно усилить санкции против России и Беларуси. Он запрещает экспорт в эти страны нитроцеллюлозы — важного компонента для производства снарядов.

Тайвань наносит новый санкционный удар по РФ и Беларуси

Министерство экономики Тайваня обращает внимание на то, что нитроцеллюлоза является важным компонентом бездымного пороха и ракетного топлива для боеприпасов.

Кроме того, представители ведомства подчеркнули, что она уже подпадает под экспортный запрет в Штатах и ЕС.

Таким образом, контроль необходим для того, чтобы предотвратить возникновение регуляторной лазейки, — заявили в Минэкономики. Поделиться

Что важно понимать, штраф за нарушение запрета на экспорт нитроцеллюлозы составит один миллион тайваньских долларов (около 31 тысячи долларов США).

Решение официально вступит в силу 14 июня.

Тайвань продолжает вводить санкции против РФ

Еще несколько месяцев назад Тайвань официально подтвердил решение о расширении перечня товаров, экспорт которых в Россию и Беларусь запрещен, чтобы не допустить их использования в войне против Украины.

В список попали в частности оборудование для производства полупроводников, в производстве которых Тайвань является мировым лидером, а также определенные химические вещества и медикаменты. Поделиться

Что также важно понимать, Тайвань осудил агрессию России против Украины и присоединился к другим западным санкциям против нее.

Это решение де-факто имеет символическое значение, поскольку между островом и Россией существует только минимальная прямая торговля.