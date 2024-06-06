Россия и Беларусь могут остаться без важного компонента для снарядов
Категория
Экономика
Дата публикации

Россия и Беларусь могут остаться без важного компонента для снарядов

снаряды
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Источник:  online.ua

6 июня официально стало известно, что Тайвань решил существенно усилить санкции против России и Беларуси. Он запрещает экспорт в эти страны нитроцеллюлозы — важного компонента для производства снарядов.

Главные тезисы

  • Решение Тайваня имеет символическое значение, поскольку отражает поддержку Украины со стороны международного сообщества.
  • Тайвань только присоединяется к ограничениям, уже действующим в ЕС и США касательно экспорта нитроцеллюлозы.
  • Расширение перечня подпадающих под запрет товаров свидетельствует о решимости Тайваня не допустить использования их в военных конфликтах.

Тайвань наносит новый санкционный удар по РФ и Беларуси

Министерство экономики Тайваня обращает внимание на то, что нитроцеллюлоза является важным компонентом бездымного пороха и ракетного топлива для боеприпасов.

Кроме того, представители ведомства подчеркнули, что она уже подпадает под экспортный запрет в Штатах и ЕС.

Таким образом, контроль необходим для того, чтобы предотвратить возникновение регуляторной лазейки, — заявили в Минэкономики.

Что важно понимать, штраф за нарушение запрета на экспорт нитроцеллюлозы составит один миллион тайваньских долларов (около 31 тысячи долларов США).

Решение официально вступит в силу 14 июня.

Тайвань продолжает вводить санкции против РФ

Еще несколько месяцев назад Тайвань официально подтвердил решение о расширении перечня товаров, экспорт которых в Россию и Беларусь запрещен, чтобы не допустить их использования в войне против Украины.

В список попали в частности оборудование для производства полупроводников, в производстве которых Тайвань является мировым лидером, а также определенные химические вещества и медикаменты.

Что также важно понимать, Тайвань осудил агрессию России против Украины и присоединился к другим западным санкциям против нее.

Это решение де-факто имеет символическое значение, поскольку между островом и Россией существует только минимальная прямая торговля.

Кроме того, известно, что война в Украине вызвала соболезнования у населения Тайваня из-за параллели с тем, что может произойти, если Китай решит применить силу против непризнанной островной страны.

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