Китай снова использует тактику агрессивного шантажа по отношению к Тайваню. Пекин пообещал применить силу, чтобы разгромить независимость острова.

В Китае настроены предотвратить независимость Тайваня каким-либо образом

Соответствующее заявление глава Минобороны Китая сделал на конференции по безопасности «Диалог – Шангри Ла» в Сингапуре.

Он подтвердил, что Пекин якобы настроен на мирное воссоединение, но силы независимости Тайваня препятствуют этому.

В то же время Дон Цзюнь подчеркнул, что армия Китая будет действовать «решительно», чтобы предотвратить независимость Тайваня. Кроме того, в который раз он обвинил власти Тайваня в разрушении единства.

Эти сепаратисты недавно сделали фанатичные заявления, демонстрирующие их предательство китайской нации и своих предков. Они будут прибиты к столбу позора в истории. Поделиться

Кроме того, Цзюнь заявил, что поддерживающим независимость Тайваня грозит самоуничтожение.

В Китае назвали новоизбранного президента Тайваня сепаратистом

КНР приступила к обучению «Совместный меч — 2024A» через три дня после того, как президентом Тайваня стал Лай Чин-то, которого Пекин называет «сепаратистом».

В Китае заявили, что военные учения стали «наказанием» за речь Лая на инаугурации.

В ней политик сказал, что обе стороны Тайваньского пролива «не подчиняются друг другу» — это было воспринято Пекином как право на два отдельных государства.

Новоизбранный президент Тайваня Лай Циндэ принял присягу и призвал Китай к мирному урегулированию конфликта.

В апреле военно-морские силы США и Тайваня провели обучение в Тихом океане обучение. Официально о них не сообщалось.