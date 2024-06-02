Міноборони Китаю продовжує залякувати агресією Тайвань

Китай знову використовує тактику агресивного шантажу щодо Тайваню. Пекін пообіцяв застосувати силу, щоб «розгромити» незалежність острова.

У Китаї налаштовані запобігти незалежності Тайваню будь-яким чином

Відповідну заяву очільник Міноборони Китаю зробив на конференції з безпеки «Діалог — Шангрі Ла» в Сінгапурі.

Він підтвердив, що Пекін нібито налаштований на «мирне возз'єднання», але «сили незалежності» Тайваню перешкоджають цьому.

Водночас Дон Цзюнь наголосив, що армія Китаю діятиме «рішуче», щоб запобігти незалежності Тайваню. Крім того, вкотре він звинуватив владу Тайваню в руйнуванні єдності.

Ці сепаратисти нещодавно зробили фанатичні заяви, що демонструють їхню зраду китайської нації і своїх предків. Вони будуть прибиті до стовпа ганьби в історії. Поширити

Крім того, Цзюнь заявив, що тим, хто підтримує незалежність Тайваню, загрожує самознищення.

У Китаї назвали новообраного президента Тайваню сепаратистом

КНР розпочало навчання «Спільний меч — 2024A» через три дні після того, як президентом Тайваню став Лай Чін-те, якого Пекін називає «сепаратистом».

В Китаї заявили, що військові навчання стали «покаранням» за промову Лая на інавгурації.

В ній політик сказав, що обидві сторони Тайванської протоки «не підпорядковуються одна одній» — це було сприйнято Пекіном як декларація про дві окремі держави.

Новообраний президент Тайваню Лай Цінде склав присягу й закликав Китай до мирного врегулювання конфлікту.

У квітні військово-морські сили США та Тайваню провели навчання у Тихому океані навчання. Офіційно про них не повідомлялося.