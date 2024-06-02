Міноборони Китаю продовжує залякувати агресією Тайвань
Категорія
Світ
Дата публікації

Міноборони Китаю продовжує залякувати агресією Тайвань

Міноборони Китаю
Джерело:  DW

Китай знову використовує тактику агресивного шантажу щодо Тайваню. Пекін пообіцяв застосувати силу, щоб «розгромити» незалежність острова.

У Китаї налаштовані запобігти незалежності Тайваню будь-яким чином

Відповідну заяву очільник Міноборони Китаю зробив на конференції з безпеки «Діалог — Шангрі Ла» в Сінгапурі.

Він підтвердив, що Пекін нібито налаштований на «мирне возз'єднання», але «сили незалежності» Тайваню перешкоджають цьому.

Водночас Дон Цзюнь наголосив, що армія Китаю діятиме «рішуче», щоб запобігти незалежності Тайваню. Крім того, вкотре він звинуватив владу Тайваню в руйнуванні єдності.

Ці сепаратисти нещодавно зробили фанатичні заяви, що демонструють їхню зраду китайської нації і своїх предків. Вони будуть прибиті до стовпа ганьби в історії.

Крім того, Цзюнь заявив, що тим, хто підтримує незалежність Тайваню, загрожує самознищення.

У Китаї назвали новообраного президента Тайваню сепаратистом

КНР розпочало навчання «Спільний меч — 2024A» через три дні після того, як президентом Тайваню став Лай Чін-те, якого Пекін називає «сепаратистом».

В Китаї заявили, що військові навчання стали «покаранням» за промову Лая на інавгурації.

В ній політик сказав, що обидві сторони Тайванської протоки «не підпорядковуються одна одній» — це було сприйнято Пекіном як декларація про дві окремі держави.

Новообраний президент Тайваню Лай Цінде склав присягу й закликав Китай до мирного врегулювання конфлікту.

У квітні військово-морські сили США та Тайваню провели навчання у Тихому океані навчання. Офіційно про них не повідомлялося.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Китай готує потужний флот для вторгнення на Тайвань — The Telegraph
Китай
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Китай відмовився від участі в українському Саміті миру — Reuters
Китай відмовився від участі в українському Саміті миру — Reuters
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
США готові ввести санкції проти китайських банків через підтримку РФ — Reuters
сша

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?