Китай готує армаду морських суден для агресії на Тайвань. Це відбувається на тлі посилення кампанії тиску на острівну державу з боку Пекіна.

Китає готує для вторгнення на Тайвань цивільні пороми

Експерти зауважують, що Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) справді має дефіцит військових десантних кораблів, необхідних для здійснення масштабного морського вторгнення.

Однак заміною їм можуть стати цивільні судна, включаючи десятки гігантських поромів, кожен з яких може перевозити сотні броньованих машин.

Рей Пауелл, директор проекту SeaLight, який вивчає ситуацію в сірій зоні Південно-Китайського моря, зазначає, що морський десант під ворожим вогнем є одним з найскладніших видів військової операції.

Цивільні пороми зазвичай були б поганим вибором для такої місії, але їх можна було б використовувати для масового транспортування військ через Тайванську протоку після того, як берегова оборона Тайваню буде знищена, або для прориву оборони острова просто за рахунок "великою маси" десантників — заявив Рей Пауелл. Поширити

Збройні сили Тайваню значно менші за НОАК, але додатковою перевагою для них є складна гірська місцевість тайваньского узбережжя та підступна 110-мильна Тайванська протока, які розділяє острів і материковий Китай.

Китай володіє найбільшим у світі надводним флотом

ВМС Китаю вже мають найбільший у світі надводний флот, а також побудували десятки суден подвійного призначення, здатних діяти як у мирний час, так і під час війни.

Десять років тому Пекін видав суднобудівникам технічні "рекомендації", відповідно до яких нові цивільні судна мають бути придатними для використання у військових цілях.

Китайські державні ЗМІ роками рекламували ці зусилля, регулярно вітаючи участь поромів у військових навчаннях, де НОАК відпрацьовувала висадку через море.

Том Шугарт, аналітик дослідницького центру Center for a New American Security, у 2022 році підрахував, що цивільні судна Китаю можуть значно збільшити тоннаж військового транспортного флоту.

Завдяки цьому НОАК загалом здатна перекинути через Тайванську протоку близько 300 000 солдатів разом з технікою приблизно за 10 днів.

І тайванська, і американська розвідувальні служби повинні почати стежити за ключовими цивільними суднами Китаю так само, як вони спостерігають за його військово-морськими суднами, — вважає експерт. Поширити

Яка ситуація довкола Тайваню

Минулого тижня Китай провів дводенні широкомасштабні військові навчання навколо Тайваню в якості "покарання" за "сепаратистські акти" новообраного президента острівної держави.

У межах навчань десятки китайських винищувачів із бойовими боєприпасами здійснили імітаційні удари по "важливих військових цілях" умовного "ворога" поряд із есмінцями, фрегатами та ракетними катерами.

Навчання, які розпочалися вранці в четвер, передбачали оточення Тайваню з моря.