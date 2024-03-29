Україна рятує Тайвань від вторгнення Китаю. Що насправді відбувається
Категорія
Світ
Дата публікації

Україна рятує Тайвань від вторгнення Китаю. Що насправді відбувається

армія Китаю
Джерело:  The New York Times

Як попереджає глава МЗС Тайваню Джозеф Ву, відмова США від допомоги Україні стане причиною посилення позиції Китаю і вплине на його рішення вторгнутися у Тайвань.

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Ву звертає увагу офіційного Вашингтона та міжнародної спільноти на те, що перемога Росії може мати фатальні наслідки не лише для України.

На його переконання, такий розвиток подій спровокує агресію Китаю проти Тайваню та посилить пропаганду про те, що США більше не можна вважати надійним союзником.

Коли люди запитують нас, чи це нормально, що Сполучені Штати залишають Україну, відповідь — ні, тому що світ працює не чорно-білим способом, світ взаємопов’язаний, — наголосив

Джозеф Ву

Джозеф Ву

Глава МЗС Тайваню

За його словами, поки Україна продовжує свою боротьбу, — Тайвань залишається у безпеці і йому не загрожує масштабна війна.

Попри це, якщо РФ все-таки вдасться захопити значну частину українських земель, то це буде виглядати як тріумф диктатур, адже “Росія, Китай, Північна Корея та Іран зараз пов’язані між собою".

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Що важливо розуміти, дедалі частіше у Штатах лунають заяви про те, що Китай, мовляв, є більшою загрозою, ніж Росія, і що фінансування, запропоноване для України, має йти на протистояння Китаю.

Однак більшість американських політиків чудово усвідомлюють, що безпека Тайваню пов’язана з безпекою України, тому що Китай побачить слабкість з боку США лише у тому випадку, коли Штати кинуть Київ напризволяще.

Якщо Сполучені Штати покинуть Україну, то Китай сприйме це як натяк, що він може почати агресію проти Тайваню, адже Сполучені Штати та їхні союзники теж відступлять, — пояснив Джозеф Ву.

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