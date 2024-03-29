Украина спасает Тайвань от вторжения Китая. Что на самом деле происходит
Категория
Мир
Дата публикации

Украина спасает Тайвань от вторжения Китая. Что на самом деле происходит

армия Китая
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Источник:  The New York Times

Как предупреждает глава МИД Тайваня Джозеф Ву, отказ США от помощи Украине станет причиной усиления позиции Китая и повлияет на его решение вторгнуться в Тайвань.

Тайвань прогнозирует войну с Китаем, если Украина проиграет

Ву обращает внимание официального Вашингтона и международного сообщества на то, что победа России может иметь роковые последствия не только для Украины.

По его убеждению, такое развитие событий спровоцирует агрессию Китая против Тайваня и усугубит пропаганду о том, что США больше нельзя считать надежным союзником.

Когда люди спрашивают нас, нормально ли, что Соединенные Штаты бросают Украину, ответ — нет, потому что мир работает не черно-белым способом, мир взаимосвязан.

Джозеф Ву

Джозеф Ву

Глава МИД Тайваня

По его словам, пока Украина продолжает свою борьбу, — Тайвань остается в безопасности и ему не грозит масштабная война.

Несмотря на это, если РФ все-таки удастся захватить значительную часть украинских земель, это будет выглядеть как триумф диктатур, ведь Россия, Китай, Северная Корея и Иран сейчас связаны между собой.

США нельзя оставлять Украину один на один с Россией

Что важно понимать, все чаще в Штатах раздаются заявления о том, что Китай, мол, большая угроза, чем Россия, и что финансирование, предложенное для Украины, должно идти на противостояние Китаю.

Однако большинство американских политиков прекрасно осознают, что безопасность Тайваня связана с безопасностью Украины, потому что Китай увидит слабость со стороны США лишь в том случае, когда Штаты бросят Киев на произвол судьбы.

Если Соединенные Штаты бросят Украину, Китай воспримет это как намек, что он может начать агрессию против Тайваня, ведь Соединенные Штаты и их союзники тоже отступят, — объяснил Джозеф Ву.

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