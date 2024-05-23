Війська Тайваню зосереджені навколо острова для протидії потенційним китайським провокаціям.

КНР проводить навчання із залученням морських, ракетних та наземних сил

КНР проводить біля території, яку не контролює, досить масштабні навчання із залученням морських, ракетних та наземних сил.

Дії китайських військових називають "покаранням" Тайваню за проведення інавгурації новообраного президента.

Лай Цінде, який нещодавно склав присягу глави держави, відмовляється визнавати суверенітет Китаю над островом і закликає до проведення переговорів.

Натомість у Пекіні його вважають "сепаратистом" та не погоджуються на шлях дипломатії.

Китай називає навчання "застереженням для зовнішніх сил проти втручання та провокацій".

Натомість у Тайбеї заявляють, що ці дії КНР "підкреслюють мілітарний менталітет та не сприяють миру та стабільності в регіоні".

Влада острова запевняє, що армія готова захищатися від агресії.

Що відбувається між Китаєм і Тайванем

Правляча Комуністична партія Китаю розглядає Тайвань — острів із населенням 24 мільйони — як частину своєї території.

Пекін пообіцяв «воззʼєднати» острів із материковою частиною Китаю.

Напруга довкола Тайваню помітно зросла у 2022 році. Президент США Джо Байден заявив, що Штати захищатимуть Тайвань у разі нападу Китаю.

Китайський лідер Сі Цзіньпін у березні 2023 року закликав Китай готуватися до війни та збільшив оборонний бюджет, а в новорічному зверненні напередодні 2024 року заявив, що «воззʼєднання» Китаю з Тайванем неминуче.

МЗС Тайваню також прогнозує можливий напад Китаю у 2027 році. У США в березні заявили про нарощування Китаєм військового і ядерного арсеналу для вторгнення на Тайвань.