Войска Тайваня сосредоточены вокруг острова для противодействия потенциальным китайским провокациям.

КНР проводит обучение с привлечением морских, ракетных и наземных сил

КНР проводит на территории неконтролируемой территории достаточно масштабные учения с привлечением морских, ракетных и наземных сил.

Действия китайских военных называют "наказанием" Тайваня за проведение инаугурации новоизбранного президента.

Лай Циндэ, недавно принявший присягу главы государства, отказывается признавать суверенитет Китая над островом и призывает к проведению переговоров.

В Пекине его считают "сепаратистом" и не соглашаются на путь дипломатии.

Китай называет обучение "оговоркой для внешних сил против вмешательства и провокаций".

В Тайбэе заявляют, что эти действия КНР "подчеркивают милитарный менталитет и не способствуют миру и стабильности в регионе".

Власти острова уверяют, что армия готова защищаться от агрессии.

Что происходит между Китаем и Тайванем

Правящая Коммунистическая партия Китая рассматривает Тайвань – остров с населением 24 миллиона – как часть своей территории.

Пекин пообещал воссоединить остров с материковой частью Китая.

Напряжение вокруг Тайваня заметно выросло в 2022 году. Президент США Джо Байден заявил, что Штаты будут защищать Тайвань в случае нападения Китая.

Китайский лидер Си Цзиньпин в марте 2023 года призвал Китай готовиться к войне и увеличил оборонный бюджет, а в новогоднем обращении в канун 2024 года заявил, что «воссоединение» Китая с Тайванем неизбежно.

МИД Тайваня также прогнозирует возможное нападение Китая в 2027 году. В США в марте заявили о наращивании Китаем военного и ядерного арсенала для вторжения на Тайвань.