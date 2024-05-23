Войска Тайваня сосредоточены вокруг острова для противодействия потенциальным китайским провокациям.
КНР проводит обучение с привлечением морских, ракетных и наземных сил
КНР проводит на территории неконтролируемой территории достаточно масштабные учения с привлечением морских, ракетных и наземных сил.
Действия китайских военных называют "наказанием" Тайваня за проведение инаугурации новоизбранного президента.
Лай Циндэ, недавно принявший присягу главы государства, отказывается признавать суверенитет Китая над островом и призывает к проведению переговоров.
В Пекине его считают "сепаратистом" и не соглашаются на путь дипломатии.
Китай называет обучение "оговоркой для внешних сил против вмешательства и провокаций".
В Тайбэе заявляют, что эти действия КНР "подчеркивают милитарный менталитет и не способствуют миру и стабильности в регионе".
Власти острова уверяют, что армия готова защищаться от агрессии.
Что происходит между Китаем и Тайванем
Правящая Коммунистическая партия Китая рассматривает Тайвань – остров с населением 24 миллиона – как часть своей территории.
Пекин пообещал воссоединить остров с материковой частью Китая.
Напряжение вокруг Тайваня заметно выросло в 2022 году. Президент США Джо Байден заявил, что Штаты будут защищать Тайвань в случае нападения Китая.
Китайский лидер Си Цзиньпин в марте 2023 года призвал Китай готовиться к войне и увеличил оборонный бюджет, а в новогоднем обращении в канун 2024 года заявил, что «воссоединение» Китая с Тайванем неизбежно.
МИД Тайваня также прогнозирует возможное нападение Китая в 2027 году. В США в марте заявили о наращивании Китаем военного и ядерного арсенала для вторжения на Тайвань.
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