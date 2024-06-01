США готові ввести санкції проти китайських банків через підтримку РФ — Reuters
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США готові ввести санкції проти китайських банків через підтримку РФ — Reuters

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Джерело:  Reuters

США разом з іншими країнами можуть вжити заходів проти китайських фірм та фінансових установ через те, що Пекін підтримує РФ у війні проти України.

Що відомо про можливі санкції США проти банків Китаю

Я думаю, що ми в першу чергу зосереджені на китайських компаніях, які систематично беруть участь у підтримці Росії. Ми також уважно придивляємося до фінансових установ, — зазначив заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл журналістам, відповідаючи на запитання, чи можуть бути мішенню для санкцій китайське керівництво і банки.

Раніше Кембелл заявляв, що існує нагальна потреба в тому, аби країни Європи та НАТО надіслали Китаю колективний сигнал занепокоєння. 

Будуть зроблені кроки, не лише Сполученими Штатами, але й іншими країнами, які сигналізуватимуть про наше глибоке невдоволення тим, що Китай намагається зробити у своїх відносинах з Росією на полі бою в Україні, — зауважив він. 

Водночас у Державному департаменті повідомили, що в 30 травня чиновник зустрівся із заступником міністра закордонних справ Китаю Ма Чжаосю та висловив стурбованість США через підтримку Пекіном російської оборонно-промислової бази, яка підриває європейську безпеку.

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Як вдалося дізнатися Bloomberg, окремі члени "Групи семи" уже обговорюють інструменти, які можна спрямувати проти фінансових установ із третіх країн, які використовують СПФС — систему передання фінансових повідомлень центробанку Росії, подібну до SWIFT, — для обходу торговельних обмежень.

Що важливо розуміти, станом на сьогодні систему СПФС використовують понад 150 іноземних банків у близько 20 країна.

Насамперед йдеться про союзників Путіна у війні проти України: Білорусь, Вірменію, Казахстан, Китай та Таджикистан.

Окрім того, наголошується, що використання СПФС у 2023 році зросло втричі, якщо порівнювати показники з 2022 роком.

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