США готовы ввести санкции против китайских банков из-за поддержки РФ — Reuters

США вместе с другими странами могут принять меры против китайских фирм и финансовых учреждений из-за того, что Пекин поддерживает РФ в войне против Украины.
Что известно о возможных санкциях США против банков Китая
Ранее Кэмбелл заявлял, что существует неотложная потребность в том, чтобы страны Европы и НАТО направили Китаю коллективный сигнал беспокойства.
В то же время в Государственном департаменте сообщили, что в 30 мая чиновник встретился с заместителем министра иностранных дел Китая Ма Чжаосю и выразил обеспокоенность США из-за поддержки Пекином российской оборонно-промышленной базы, подрывающей европейскую безопасность.
G7 готовит мощный удар по западным банкам-помощникам России.
Как удалось узнать Bloomberg, отдельные члены "Группы семи" уже обсуждают инструменты, которые можно направить против финансовых учреждений из третьих стран, использующих СПФС — систему передачи финансовых сообщений центробанку России, подобную SWIFT, для обхода торговых ограничений.
Что важно понимать, по состоянию на сегодняшний день систему СПФС используют более 150 иностранных банков в около 20 стран.
В первую очередь речь идет о союзниках Путина в войне против Украины: Беларуси, Армении, Казахстане, Китае и Таджикистане.
Кроме того, отмечается, что использование СПФС в 2023 году выросло в три раза, если сравнивать показатели с 2022 годом.
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