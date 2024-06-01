США готовы ввести санкции против китайских банков из-за поддержки РФ — Reuters

США вместе с другими странами могут принять меры против китайских фирм и финансовых учреждений из-за того, что Пекин поддерживает РФ в войне против Украины.

Что известно о возможных санкциях США против банков Китая

Я думаю, что мы в первую очередь сосредоточены на китайских компаниях, систематически участвующих в поддержке России. Мы также внимательно присматриваемся к финансовым учреждениям, — отметил заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл журналистам, отвечая на вопрос, могут ли мишенью для санкций быть китайское руководство и банки. Поделиться

Ранее Кэмбелл заявлял, что существует неотложная потребность в том, чтобы страны Европы и НАТО направили Китаю коллективный сигнал беспокойства.

Будут сделаны шаги, не только Соединенными Штатами, но и другими странами, которые будут сигнализировать о нашем глубоком недовольстве тем, что Китай пытается сделать в своих отношениях с Россией на поле боя в Украине, — отметил он. Поделиться

В то же время в Государственном департаменте сообщили, что в 30 мая чиновник встретился с заместителем министра иностранных дел Китая Ма Чжаосю и выразил обеспокоенность США из-за поддержки Пекином российской оборонно-промышленной базы, подрывающей европейскую безопасность.

G7 готовит мощный удар по западным банкам-помощникам России.

Как удалось узнать Bloomberg, отдельные члены "Группы семи" уже обсуждают инструменты, которые можно направить против финансовых учреждений из третьих стран, использующих СПФС — систему передачи финансовых сообщений центробанку России, подобную SWIFT, для обхода торговых ограничений.

Что важно понимать, по состоянию на сегодняшний день систему СПФС используют более 150 иностранных банков в около 20 стран.

В первую очередь речь идет о союзниках Путина в войне против Украины: Беларуси, Армении, Казахстане, Китае и Таджикистане.