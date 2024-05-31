ЕС ввел новые санкции против Ирана из-за поставок РФ "шахедов"

31 мая Совет ЕС ввел новые санкции против 6 физических и 3 юридических лиц из-за передачи беспилотников России для войны против Украины, а также из-за поставок дронов и ракет террористическим организациям на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря.

ЕС ввел санкции против Ирана

Иран получил новые ограничения Европейского Союза.

Об этом говорится в пресс-релизе Совета ЕС.

Ограничения распространяются на следующих лиц:

Центральный штаб Хатам аль-Анбия (ЦШХА) — орган в структуре командования иранских вооруженных сил, принимающий оперативные военные решения по развертыванию БПЛА;

одного из командиров ЦШХА;

Kavan Electronics Behrad LLC — иранская компания, закупающая и продающая компоненты для производства БПЛА.

генеральных директоров и председателей совета директоров компании Kavan Electronics Behrad LLC

военно-морской флот Корпуса стражей исламской революции (КСИР), участвующий в поставках иранских вооружений.

Кроме того, в санкционный список Совет решил внести министра обороны Ирана Мохаммада-Резу Гараи Аштиани, командующего Корпусом стражей исламской революции "Кодс" (IRGC-QF) и руководителя включенной в список ЕС Организации иранской авиационной промышленности (IAIO) Афшина Хаджи.

Против этих лиц будут применены замораживание активов и запрет на въезд в Европейский Союз. Кроме того, запрещается предоставление средств или экономических ресурсов прямо или косвенно физическим или юридическим лицам, организациям или органам, включенным в перечень, или в их пользу.

ЕС принял санкции против КНДР

31 мая Совет ЕС ввел новые санкции против 6 физических и 3 юридических лиц Северной Кореи из-за поддержки войны РФ в Украине

Об этом говорится в пресс-релизе Совета ЕС.

Ограничения предусматривают замораживание активов лиц, против которых направлены санкции, а также запрет на прямое или косвенное предоставление средств или экономических ресурсов. Дополнительно к подсанкционным лицам будет применен запрет на въезд в Европейский Союз.

ЕС решительно настроен предотвратить поток компонентов, финансов и знаний, которые могут быть использованы КНДР для поддержки развития ее ядерной программы, программы создания оружия массового поражения и баллистических ракет. ЕС призывает КНДР прекратить дестабилизирующие действия, придерживаться своих обязательств по международному праву и возобновить диалог с соответствующими сторонами. Поделиться

Следовательно, общее количество лиц, внесенных в санкционные списки ЕС, составляет 77 физических и 20 юридических лиц. Это решение дополняет все соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН по санкциям, связанным с незаконными программами КНДР, которые ЕС также инкорпорировал в свое законодательство.