ЕС ввел новые санкции против Ирана из-за поставок РФ "шахедов"

31 мая Совет ЕС ввел новые санкции против 6 физических и 3 юридических лиц из-за передачи беспилотников России для войны против Украины, а также из-за поставок дронов и ракет террористическим организациям на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря.
ЕС ввел санкции против Ирана
Иран получил новые ограничения Европейского Союза.
Об этом говорится в пресс-релизе Совета ЕС.
Ограничения распространяются на следующих лиц:
Центральный штаб Хатам аль-Анбия (ЦШХА) — орган в структуре командования иранских вооруженных сил, принимающий оперативные военные решения по развертыванию БПЛА;
одного из командиров ЦШХА;
Kavan Electronics Behrad LLC — иранская компания, закупающая и продающая компоненты для производства БПЛА.
генеральных директоров и председателей совета директоров компании Kavan Electronics Behrad LLC
военно-морской флот Корпуса стражей исламской революции (КСИР), участвующий в поставках иранских вооружений.
Кроме того, в санкционный список Совет решил внести министра обороны Ирана Мохаммада-Резу Гараи Аштиани, командующего Корпусом стражей исламской революции "Кодс" (IRGC-QF) и руководителя включенной в список ЕС Организации иранской авиационной промышленности (IAIO) Афшина Хаджи.
Против этих лиц будут применены замораживание активов и запрет на въезд в Европейский Союз. Кроме того, запрещается предоставление средств или экономических ресурсов прямо или косвенно физическим или юридическим лицам, организациям или органам, включенным в перечень, или в их пользу.
ЕС принял санкции против КНДР
31 мая Совет ЕС ввел новые санкции против 6 физических и 3 юридических лиц Северной Кореи из-за поддержки войны РФ в Украине
Об этом говорится в пресс-релизе Совета ЕС.
Ограничения предусматривают замораживание активов лиц, против которых направлены санкции, а также запрет на прямое или косвенное предоставление средств или экономических ресурсов. Дополнительно к подсанкционным лицам будет применен запрет на въезд в Европейский Союз.
Следовательно, общее количество лиц, внесенных в санкционные списки ЕС, составляет 77 физических и 20 юридических лиц. Это решение дополняет все соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН по санкциям, связанным с незаконными программами КНДР, которые ЕС также инкорпорировал в свое законодательство.
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