ЄС запровадив нові санкції проти Ірану через постачання РФ "шахедів"

31 травня Рада ЄС запровадила нові санкції проти 6 фізичних та 3 юридичних осіб через передачу безпілотників Росії для війни проти України, а також через постачання дронів і ракет терористичним організаціям на Близькому Сході й в регіоні Червоного моря.

ЄС ввів санкції проти Ірану

Іран отримав нові обмеження від Європейського Союзу.

Про це йдеться у пресрелізі Ради ЄС.

Обмеження поширюються на наступних осіб:

Центральний штаб Хатам аль-Анбія (ЦШХА) — орган у структурі командування іранських збройних сил, який приймає оперативні військові рішення щодо розгортання БПЛА;

одного з командирів ЦШХА;

Kavan Electronics Behrad LLC — іранську компанію, що закуповує і продає компоненти для виробництва БПЛА

генеральних директорів та голів ради директорів компанії Kavan Electronics Behrad LLC

військово-морський флот Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), який бере участь у постачанні іранських озброєнь.

Крім того, до санкційного списку Рада вирішила внести міністра оборони Ірану Мохаммада-Резу Гараї Аштиані, командувача Корпусу вартових ісламської революції "Кодс" (IRGC-QF) і керівника включеної до списку ЄС Організації іранської авіаційної промисловості (IAIO) Афшина Хаджі Фарда.

Проти цих осіб буде застосовано заморожування активів і заборону на в'їзд до Європейського Союзу. Крім того, забороняється надання коштів або економічних ресурсів, прямо чи опосередковано, фізичним чи юридичним особам, організаціям або органам, включеним до переліку, або на їхню користь.

ЄС ухвалив санкції проти КНДР

31 травня Рада ЄС запровадила нові санкції проти 6 фізичних та 3 юридичних осіб Північної Кореї через підтримку війни РФ в Україні

Про це йдеться у пресрелізі Ради ЄС.

Обмеження передбачають заморожування активів осіб, проти яких спрямовані санкції, а також заборону на пряме чи опосередковане надання коштів або економічних ресурсів. Додатково до підсанкційних осіб буде застосовано заборону на в'їзд до Європейського Союзу.

ЄС рішуче налаштований запобігти потоку компонентів, фінансів і знань, які можуть бути використані КНДР для підтримки розвитку її ядерної програми, програми створення зброї масового знищення і балістичних ракет. ЄС закликає КНДР припинити дестабілізуючі дії, дотримуватися своїх зобов'язань за міжнародним правом і відновити діалог з відповідними сторонами. Поширити

Відтак, загальна кількість осіб, внесених до санкційних списків ЄС, становить 77 фізичних та 20 юридичних осіб. Це рішення доповнює всі відповідні резолюції Ради Безпеки ООН щодо санкцій, пов'язаних з незаконними програмами КНДР, які ЄС також інкорпорував у своє законодавство.