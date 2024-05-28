Іран поставив армії РФ новітні керовані авіабомби Qaem-5 — фото
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Іран поставив армії РФ новітні керовані авіабомби Qaem-5 — фото

дрон
Джерело:  online.ua

Іран вперше поставив Росії новітні авіабомби для ударів по Україні.

Що відомо про керовані авіабомби Qarm-5

Як зазначається, в Курській області напередодні розбився важкий іранський безпілотник Qods Mohajer-6.

Він ніс на борту новітні іранські керовані авіабомби Qaem-5 ("Каїм-5"). У самому Ірані їх поставили на озброєння тільки 2019 року. Очевидно, дрон мав атакувати Сумську область, але з невідомої причини впав.

Іранський дрон приземлився у Курській області

Російські загарбники втратили один зі своїх розвідувально-ударних безпілотників типу Mohajer-6 номер ER-858, який РФ закуповувала в Ірану. Про це повідомляє Defense Express.

Останнім часом Mohajer-6 доволі рідко фігурував у новинах у контексті його використання безпосередньо з території РФ, бо раніше окупанти використовували його здебільшого в небі над Чорним морем для розвідки, коригування ударів по південно-західному узбережжю, а також з метою запобігання атакам на кораблі ЧФ РФ.

Тепер ми маємо випадок, коли Mohajer-6 впав вже безпосередньо у РФ, і тут можна обережно припустити, що ворог ймовірно має та ймовірно реалізує плани використання цих безпілотників для підтримки своїх наступальних дій на Харківщині або ж й навіть для завдання ударів по Сумщині, — зазначають експерти.

Станом на сьогодні Oryx фіксує втрату двох таких безпілотників — перший було втрачено ще восени 2022 року, коли його буквально "приводнили" наші Збройні Сили, і який фахівці ГУР МОУ детально проаналізували і знайшли там дещо "незвичайне".

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