Неподалік від обстріляного армією РФ гіпермаркета "Епіцентр" у Харкові виявили одну керовану авіабомбу, яка не вибухнула.

Нерозірвану бомбу виявили у 80 метрах від гіпермаркету Епіцентр у Харкові

Про це 27 травня повідомила Харківська обласна прокуратура.

Жертв у гіпермаркеті "Епіцентр" могло бути набагато більше. Сьогодні прокурори спільно з працівниками ДСНС і слідчими СБУ і Нацполіції виявили нерозірваний боєприпас у близько 80 метрів від будівельного гіпермаркету, який зазнав ворожих авіаударів 25 травня. Попередньо, це також УМПБ Д-30. Дивом 25 травня він не долетів до будівельного гіпермаркету. Поширити

За даними слідства, обстріл Харкова окупанти коригували за допомогою розвідувальних БПЛА.

Це свідчить про свідому тактику Російської Федерації, спрямовану на знищення цивільного населення Харкова.

Як повідомили у прокуратурі, російська армія цілеспрямовано здійснила запуск одразу декількох боєприпасів, щоб спричинити якомога більше смертей серед працівників і відвідувачів, а також залякати мешканців міста.

Що відомо по удар по гіпермаркету “Епіцентр“ у Харкові

25 травня російські загарбники завдали удару по Харкову: скинули дві авіабомби на гіпермаркет "Епіцентр". Внаслідок обстрілу зайнялася пожежа на площі 15 тисяч кв.м.

За інформацією голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, станом на 27 травня відомо про 18 загиблих.

На місці зруйнованого армією РФ 25 травня будівельного гіпермаркету «Епіцентр» у Харкові тривають аварійно-пошукові роботи. Безвісти зниклими залишаються 5 людей.

У поліції звертаються до рідних і близьких усіх людей, які теоретично могли у той день перебувати в "Епіцентрі" із проханням здати зразки біоматеріалу.