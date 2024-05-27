Жертв могло быть больше. Вблизи "Эпицентра" в Харькове обнаружили неразорванную авиабомбу РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Жертв могло быть больше. Вблизи "Эпицентра" в Харькове обнаружили неразорванную авиабомбу РФ

Харьковская обласная прокуратура
Авиабомба РФ
Читати українською

Недалеко от обстрелянного армией РФ гипермаркета "Эпицентр" в Харькове обнаружили одну неразорвавшуюся управляемую авиабомбу.

Неразорванную бомбу обнаружили в 80 метрах от гипермаркета Эпицентр в Харькове

Об этом 27 мая сообщила Харьковская областная прокуратура.

Жертв в гипермаркете "Эпицентр" могло быть гораздо больше. Сегодня прокуроры совместно с работниками ГСЧС и следователями СБУ и Нацполиции обнаружили неразорванный боеприпас в около 80 метров от строительного гипермаркета, потерпевшего вражеские авиаудары 25 мая. Предварительно это также УМПБ Д-30. Чудом 25 мая он не долетел до строительного гипермаркета.

По данным следствия, обстрел Харькова оккупанты корректировали с помощью разведывательных БПЛА.

Это свидетельствует о сознательной тактике Российской Федерации, направленной на уничтожение гражданского населения Харькова.

Как сообщили в прокуратуре, российская армия целенаправленно осуществила запуск сразу нескольких боеприпасов, чтобы повлечь как можно больше смертей среди работников и посетителей, а также запугать жителей города.

Что известно по удару по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове

25 мая российские захватчики нанесли удар по Харькову: сбросили две авиабомбы на гипермаркет "Эпицентр". В результате обстрела начался пожар на площади 15 тысяч кв.м.

По информации главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, по состоянию на 27 мая известно о 18 погибших.

На месте разрушенного армией РФ 25 мая строительного гипермаркета «Эпицентр» в Харькове продолжаются аварийно-розыскные работы. Без вести пропавшими остаются 5 человек.

В полиции обращаются к родным и близким всех людей, которые теоретически могли находиться в тот день в "Эпицентре" с просьбой сдать образцы биоматериала.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ атаковала Изюмский район Харьковщины. Есть погибшие и раненые
Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Изюмский район
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Личности 10 погибших в харьковском "Эпицентре" идентифицированы. Среди них – мама и дочь
Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Удар РФ по Харькову
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Авиация РФ сбросила КАБы на Харьков — есть пострадавшие
Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Харьков

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?