Недалеко от обстрелянного армией РФ гипермаркета "Эпицентр" в Харькове обнаружили одну неразорвавшуюся управляемую авиабомбу.

Неразорванную бомбу обнаружили в 80 метрах от гипермаркета Эпицентр в Харькове

Об этом 27 мая сообщила Харьковская областная прокуратура.

Жертв в гипермаркете "Эпицентр" могло быть гораздо больше. Сегодня прокуроры совместно с работниками ГСЧС и следователями СБУ и Нацполиции обнаружили неразорванный боеприпас в около 80 метров от строительного гипермаркета, потерпевшего вражеские авиаудары 25 мая. Предварительно это также УМПБ Д-30. Чудом 25 мая он не долетел до строительного гипермаркета. Поделиться

По данным следствия, обстрел Харькова оккупанты корректировали с помощью разведывательных БПЛА.

Это свидетельствует о сознательной тактике Российской Федерации, направленной на уничтожение гражданского населения Харькова.

Как сообщили в прокуратуре, российская армия целенаправленно осуществила запуск сразу нескольких боеприпасов, чтобы повлечь как можно больше смертей среди работников и посетителей, а также запугать жителей города.

Что известно по удару по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове

25 мая российские захватчики нанесли удар по Харькову: сбросили две авиабомбы на гипермаркет "Эпицентр". В результате обстрела начался пожар на площади 15 тысяч кв.м.

По информации главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, по состоянию на 27 мая известно о 18 погибших.

На месте разрушенного армией РФ 25 мая строительного гипермаркета «Эпицентр» в Харькове продолжаются аварийно-розыскные работы. Без вести пропавшими остаются 5 человек.

В полиции обращаются к родным и близким всех людей, которые теоретически могли находиться в тот день в "Эпицентре" с просьбой сдать образцы биоматериала.