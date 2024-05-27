Недалеко от обстрелянного армией РФ гипермаркета "Эпицентр" в Харькове обнаружили одну неразорвавшуюся управляемую авиабомбу.
Неразорванную бомбу обнаружили в 80 метрах от гипермаркета Эпицентр в Харькове
Об этом 27 мая сообщила Харьковская областная прокуратура.
По данным следствия, обстрел Харькова оккупанты корректировали с помощью разведывательных БПЛА.
Это свидетельствует о сознательной тактике Российской Федерации, направленной на уничтожение гражданского населения Харькова.
Как сообщили в прокуратуре, российская армия целенаправленно осуществила запуск сразу нескольких боеприпасов, чтобы повлечь как можно больше смертей среди работников и посетителей, а также запугать жителей города.
Что известно по удару по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове
25 мая российские захватчики нанесли удар по Харькову: сбросили две авиабомбы на гипермаркет "Эпицентр". В результате обстрела начался пожар на площади 15 тысяч кв.м.
По информации главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, по состоянию на 27 мая известно о 18 погибших.
На месте разрушенного армией РФ 25 мая строительного гипермаркета «Эпицентр» в Харькове продолжаются аварийно-розыскные работы. Без вести пропавшими остаются 5 человек.
В полиции обращаются к родным и близким всех людей, которые теоретически могли находиться в тот день в "Эпицентре" с просьбой сдать образцы биоматериала.
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