Иран поставил армии РФ новейшие управляемые авиабомбы Qaem-5 — фото
Категория
Мир
Дата публикации

Иран поставил армии РФ новейшие управляемые авиабомбы Qaem-5 — фото

дрон
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Источник:  online.ua

Иран впервые поставил России новые авиабомбы для ударов по Украине.

Что известно об управляемых авиабомбах Qarm-5

Как отмечается, в Курской области накануне разбился тяжелый иранский беспилотник Qods Mohajer-6.

Он нес на борту новейшие иранские управляемые авиабомбы Qaem-5 ("Каим-5"). В самом Иране их поставили на вооружение только в 2019 году. Очевидно, дрон должен был атаковать Сумскую область, но по неизвестной причине упал.

Иранский дрон приземлился в Курской области

Российские захватчики потеряли один из своих разведывательно ударных беспилотников типа Mohajer-6 номер ER-858, который РФ закупала в Иране. Об этом сообщает Defense Express.

В последнее время Mohajer-6 довольно редко фигурировал в новостях в контексте его использования непосредственно с территории РФ, поскольку раньше оккупанты использовали его в основном в небе над Черным морем для разведки, корректировки ударов по юго-западному побережью, а также с целью предотвращения атак на корабле ЧФ. РФ.

Теперь мы имеем случай, когда Mohajer-6 упал уже непосредственно в РФ, и здесь можно осторожно предположить, что враг вероятно имеет и вероятно реализует планы использования этих беспилотников для поддержки своих наступательных действий на Харьковщине или даже для нанесения ударов по Сумщине, — отмечают эксперты.

По состоянию на сегодняшний день Oryx фиксирует потерю двух таких беспилотников — первый был потерян еще осенью 2022 года, когда его буквально "приводили" наши Вооруженные Силы, и который специалисты ГУР МОУ подробно проанализировали и нашли там несколько "необычное".

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