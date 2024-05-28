Иран поставил армии РФ новейшие управляемые авиабомбы Qaem-5 — фото

Иран впервые поставил России новые авиабомбы для ударов по Украине.
Что известно об управляемых авиабомбах Qarm-5
Как отмечается, в Курской области накануне разбился тяжелый иранский беспилотник Qods Mohajer-6.
Он нес на борту новейшие иранские управляемые авиабомбы Qaem-5 ("Каим-5"). В самом Иране их поставили на вооружение только в 2019 году. Очевидно, дрон должен был атаковать Сумскую область, но по неизвестной причине упал.
Иранский дрон приземлился в Курской области
Российские захватчики потеряли один из своих разведывательно ударных беспилотников типа Mohajer-6 номер ER-858, который РФ закупала в Иране. Об этом сообщает Defense Express.
В последнее время Mohajer-6 довольно редко фигурировал в новостях в контексте его использования непосредственно с территории РФ, поскольку раньше оккупанты использовали его в основном в небе над Черным морем для разведки, корректировки ударов по юго-западному побережью, а также с целью предотвращения атак на корабле ЧФ. РФ.
По состоянию на сегодняшний день Oryx фиксирует потерю двух таких беспилотников — первый был потерян еще осенью 2022 года, когда его буквально "приводили" наши Вооруженные Силы, и который специалисты ГУР МОУ подробно проанализировали и нашли там несколько "необычное".
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