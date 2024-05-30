Как заявляет Reuters со ссылкой на свои анонимные источники, французский лидер Эммануэль Макрон добился того, чтобы Канада освободила Airbus и другие аэрокосмические компании от санкций против российского титана.

Макрон повлиял на Трюдо в вопросе снятия антироссийских санкций

Как утверждает инсайдер из окружения президента Франции, именно глава республики приложил "значительные усилия", чтобы убедить главу канадского правительства Джастина Трюдо сделать исключение для европейских компаний.

Анонимный источник журналистов также добавил, что очень много сообщений было передано на всех уровнях.

Для решения этого вопроса было задействовано масштабное дипломатическое и промышленное давление.

Макрон обсуждал эту тему во время беседы с Трюдо 29 марта накануне визита французского премьер-министра Габриэля Атталя, также поднимавшего этот вопрос во время своего пребывания в Канаде, — сказано в сообщении. Поделиться

Согласно данным журналистов, по меньшей мере, еще одна страна Евросоюза поспособствовала лоббистским усилиям Макрона, однако о ком идет речь — до сих пор неизвестно.

Канада пыталась игнорировать давление Франции

Инсайдеры заявляют о том, что сначала команда Джастина Трюдо не подвергалась уговорам Макрона.

Однако впоследствии она все-таки изменила свое решение, предоставив Airbus и другим компаниям исключения. Это решение вызвало критику со стороны посла Украины.

Было нелегко добиться отмены санкций. Я думаю, если бы французское правительство не поднимало их (эти просьбы — ред.) постоянно на таком уровне, мы бы держались достаточно твердо, — рассказал инсайдер в канадском политикуме. Поделиться

Журналисты обращают внимание на то, что администрации Макрона и Трюдо отказались от комментариев, а компания Airbus продолжает утверждать, что "соблюдает все санкции, связанные с Россией".