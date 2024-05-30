Як заявляє Reuters з посиланням на свої анонімні джерела, французький лідер Еммануель Макрон добився того, щоб Канада звільнила Airbus та інші аерокосмічні компанії від санкцій проти російського титану.

Макрон вплинув на Трюдо у питанні зняття антиросійських санкцій

Як стверджує інсайдер з оточення президента Франції, саме глава республіки доклав "значних зусиль", щоб переконати главу канадського уряду Джастіна Трюдо зробити виняток для європейських компаній.

Анонімне джерело журналістів також додало, що дуже багато повідомлень було передано на всіх рівнях.

Для розв'язання цього питання був задіяний масштабний дипломатичний і промисловий тиск.

Макрон обговорював цю тему під час бесіди з Трюдо 29 березня напередодні візиту французького прем'єр-міністра Габріеля Атталя, який також порушував це питання під час свого перебування в Канаді, — йдеться в повідомленні. Поширити

Згідно з даними журналістів, щонайменше ще одна країна Євросоюзу посприяла лобістським зусиллям Макрона, однак про кого йдеться — досі невідомо.

Канада намагалася ігнорувати тиск Франції

Інсайдери заявляють про те, що спочатку команда Джастіна Трюдо не піддавалася на вмовляння Макрона.

Однак згодом вона все-таки змінила своє рішення, надавши Airbus та іншим компаніям винятки. Це рішення викликало критику з боку посла України.

Було нелегко домогтися скасування санкцій. Я думаю, якби французький уряд не підіймав їх (ці прохання. — ред.) постійно на такому рівні, ми б трималися досить твердо, — розповів інсайдер в канадському політикумі. Поширити

Журналісти звертають увагу на те, що адміністрації Макрона та Трюдо відмовилися від коментарів, а компанія Airbus продовжує стверджувати, що "дотримується всіх застосовних санкцій, пов'язаних з Росією".