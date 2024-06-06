Росія та Білорусь можуть залишитися без важливого компонента для снарядів

6 червня офіційно стало відомо, що Тайвань вирішив суттєво посилити санкції проти Росії та Білорусі. Він забороняє експорт до цих країн нітроцелюлози — важливого компонента для виробництва снарядів.
Головні тези:
- Рішення Тайваню має символічне значення, оскільки віддзеркалює підтримку України з боку міжнародної спільноти.
- Тайвань лише долучається до заходів обмеження, які вже діють у ЄС та США щодо експорту нітроцелюлози.
- Розширення переліку товарів, що підпадають під заборону, свідчить про рішучість Тайваню не допустити використання їх у військових конфліктах.
Тайвань завдає нового санкційного удару по РФ та Білорусі
Міністерство економіки Тайваню звертає увагу на те, що нітроцелюлоза є важливим компонентом бездимного пороху й ракетного палива для боєприпасів.
Окрім того, представники відомства наголосили, що вона вже підпадає під експортну заборону у Штатах та ЄС.
Що важливо розуміти, щтраф за порушення заборони на експорт нітроцелюлози становитиме один мільйон тайванських доларів (майже 31 тисяча доларів США).
Рішення офіційно набуде чинності 14 червня.
Тайвань продовжує вводити санкції проти РФ
Ще кілька місяців тому Тайвань офіційно підтвердив рішення щодо розширення переліку товарів, експорт яких до Росії та Білорусі заборонений, щоб не допустити їхнє використання у війні проти України.
Що також важливо розуміти, Тайвань засудив агресію Росії проти України та приєднався до інших західних санкцій проти неї.
Це рішення де-факто має символічне значення, бо між островом і Росією існує лише мінімальна пряма торгівля.
Окрім того, наголошується, що війна в Україні викликала співчуття в населення Тайваню через паралелі з тим, що може статися, якщо Китай вирішить застосувати силу проти невизнаної острівної країни.
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