Росія та Білорусь можуть залишитися без важливого компонента для снарядів

6 червня офіційно стало відомо, що Тайвань вирішив суттєво посилити санкції проти Росії та Білорусі. Він забороняє експорт до цих країн нітроцелюлози — важливого компонента для виробництва снарядів.

Тайвань завдає нового санкційного удару по РФ та Білорусі

Міністерство економіки Тайваню звертає увагу на те, що нітроцелюлоза є важливим компонентом бездимного пороху й ракетного палива для боєприпасів.

Окрім того, представники відомства наголосили, що вона вже підпадає під експортну заборону у Штатах та ЄС.

Таким чином, контроль необхідний для того, щоб запобігти виникненню регуляторної лазівки, — заявили у Мінекономіки. Поширити

Що важливо розуміти, щтраф за порушення заборони на експорт нітроцелюлози становитиме один мільйон тайванських доларів (майже 31 тисяча доларів США).

Рішення офіційно набуде чинності 14 червня.

Тайвань продовжує вводити санкції проти РФ

Ще кілька місяців тому Тайвань офіційно підтвердив рішення щодо розширення переліку товарів, експорт яких до Росії та Білорусі заборонений, щоб не допустити їхнє використання у війні проти України.

До переліку потрапили зокрема обладнання для виробництва напівпровідників, у виробництві яких Тайвань є світовим лідером, а також певні хімічні речовини та медикаменти. Поширити

Що також важливо розуміти, Тайвань засудив агресію Росії проти України та приєднався до інших західних санкцій проти неї.

Це рішення де-факто має символічне значення, бо між островом і Росією існує лише мінімальна пряма торгівля.