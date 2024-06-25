Росія та Білорусь як країни-спонсори торгівлі людьми потрапили до списку США
Категорія
Політика
Дата публікації

Росія та Білорусь як країни-спонсори торгівлі людьми потрапили до списку США

Держдеп США
Держдеп

Сполучені Штати оприлюднили список країн-спонсорів торгівлі людьми. До нього, серед іншого, включили Росію та Білорусь.

Головні тези:

  • Росія та Білорусь потрапили до списку країн-спонсорів торгівлі людьми США через політику порушень прав людини.
  • Україна реагує на включення РФ та РБ до цього списку, вказуючи на агресивну діяльність Росії в Україні.
  • Насильне вивезення 11,5 млн українців Росією створює гуманітарну кризу та викликає питання про торгівлю людьми в умовах війни.
  • Проблема примусового переміщення українців в РФ та Білорусь вказує на порушення міжнародного гуманітарного права.
  • В Україні звертають увагу на величезну кількість переміщених осіб та активно реагують на цю ситуацію на різних рівнях.

Росія та Білорусь опинилися у списку США щодо торгівлі людьми

Звіт охоплює наступні 13 країн, у яких документально підтверджено "політику або схему" торгівлі людьми, торгівлі людьми в рамках фінансованих урядом програм, примусової праці в пов'язаних з урядом медичних службах або інших секторах, сексуального рабства в урядових таборах, а також працевлаштування або вербування дітей-солдатів.

Про це повідомляє пресслужба Держдепартаменту США.

Зокрема до списку занесено такі країни як:

  • Афганістан;

  • Білорусь;

  • Бірма;

  • Китай;

  • Куба;

  • Еритрея;

  • Іран;

  • КНДР;

  • Росія;

  • Південний Судан;

  • Судан;

  • Сирія;

  • Туркменістан.

Реакція України на внесення РФ та РБ до списку країн-спонсорів торгівлі людьми

Український омбудсман Дмитро Лубінець заявив, що насправді така інформація не викликає подиву, адже РФ — країна-агресор, яка протягом 10 років порушує права людини в Україні.

Однак такі списки, засудження дій Росії іншими державами, може врешті-решт мати потужний результат у питанні припинення злочинів і притягнення винних до відповідальності.

Дмитро Лубінець

Дмитро Лубінець

Омбудсман України

З 24 лютого 2022 року Росія насильно вивезла 11,5 млн українців

З початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація у межах України та за кордон насильно перемістила понад 11,5 млн українців. Під час війни торгівля людьми спричиняє нові виклики.

В умовах повномасштабного вторгнення, повномасштабної війни і тієї гуманітарної кризи, яку ми сьогодні маємо, проблема торгівлі людьми набуває нової актуальності. Цьогоріч у межах акції “16 днів проти насильства” ми говоримо про запобігання та протидію торгівлі людьми не лише в контексті трудової, сексуальної експлуатації, втягнення в злочинну діяльність. Сьогодні перед нами така проблема, як примусове переміщення, депортація українців, зокрема дітей, у РФ, в Білорусь і на тимчасово окуповані території, — розповіла заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко.

За її словами, Росія примусово вивозить українських громадян, примушує проходити фільтраційні заходи й фактично насильно депортує заради “порятунку”.

Від початку вторгнення РФ у межах держави та за кордон загалом перевезено понад 11,5 мільйона людей. Це є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права, і Україна порушує це питання на всіх рівнях, — наголосила заступниця міністра.

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