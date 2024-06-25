Росія та Білорусь як країни-спонсори торгівлі людьми потрапили до списку США

Сполучені Штати оприлюднили список країн-спонсорів торгівлі людьми. До нього, серед іншого, включили Росію та Білорусь.
Головні тези:
- Росія та Білорусь потрапили до списку країн-спонсорів торгівлі людьми США через політику порушень прав людини.
- Україна реагує на включення РФ та РБ до цього списку, вказуючи на агресивну діяльність Росії в Україні.
- Насильне вивезення 11,5 млн українців Росією створює гуманітарну кризу та викликає питання про торгівлю людьми в умовах війни.
- Проблема примусового переміщення українців в РФ та Білорусь вказує на порушення міжнародного гуманітарного права.
- В Україні звертають увагу на величезну кількість переміщених осіб та активно реагують на цю ситуацію на різних рівнях.
Росія та Білорусь опинилися у списку США щодо торгівлі людьми
Звіт охоплює наступні 13 країн, у яких документально підтверджено "політику або схему" торгівлі людьми, торгівлі людьми в рамках фінансованих урядом програм, примусової праці в пов'язаних з урядом медичних службах або інших секторах, сексуального рабства в урядових таборах, а також працевлаштування або вербування дітей-солдатів.
Про це повідомляє пресслужба Держдепартаменту США.
Зокрема до списку занесено такі країни як:
Афганістан;
Білорусь;
Бірма;
Китай;
Куба;
Еритрея;
Іран;
КНДР;
Росія;
Південний Судан;
Судан;
Сирія;
Туркменістан.
Реакція України на внесення РФ та РБ до списку країн-спонсорів торгівлі людьми
Український омбудсман Дмитро Лубінець заявив, що насправді така інформація не викликає подиву, адже РФ — країна-агресор, яка протягом 10 років порушує права людини в Україні.
З 24 лютого 2022 року Росія насильно вивезла 11,5 млн українців
З початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація у межах України та за кордон насильно перемістила понад 11,5 млн українців. Під час війни торгівля людьми спричиняє нові виклики.
В умовах повномасштабного вторгнення, повномасштабної війни і тієї гуманітарної кризи, яку ми сьогодні маємо, проблема торгівлі людьми набуває нової актуальності. Цьогоріч у межах акції “16 днів проти насильства” ми говоримо про запобігання та протидію торгівлі людьми не лише в контексті трудової, сексуальної експлуатації, втягнення в злочинну діяльність. Сьогодні перед нами така проблема, як примусове переміщення, депортація українців, зокрема дітей, у РФ, в Білорусь і на тимчасово окуповані території, — розповіла заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко.
За її словами, Росія примусово вивозить українських громадян, примушує проходити фільтраційні заходи й фактично насильно депортує заради “порятунку”.
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