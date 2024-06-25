Росія та Білорусь як країни-спонсори торгівлі людьми потрапили до списку США

Сполучені Штати оприлюднили список країн-спонсорів торгівлі людьми. До нього, серед іншого, включили Росію та Білорусь.

Росія та Білорусь опинилися у списку США щодо торгівлі людьми

Звіт охоплює наступні 13 країн, у яких документально підтверджено "політику або схему" торгівлі людьми, торгівлі людьми в рамках фінансованих урядом програм, примусової праці в пов'язаних з урядом медичних службах або інших секторах, сексуального рабства в урядових таборах, а також працевлаштування або вербування дітей-солдатів.

Про це повідомляє пресслужба Держдепартаменту США.

Зокрема до списку занесено такі країни як:

Афганістан;

Білорусь;

Бірма;

Китай;

Куба;

Еритрея;

Іран;

КНДР;

Росія;

Південний Судан;

Судан;

Сирія;

Туркменістан.

Реакція України на внесення РФ та РБ до списку країн-спонсорів торгівлі людьми

Український омбудсман Дмитро Лубінець заявив, що насправді така інформація не викликає подиву, адже РФ — країна-агресор, яка протягом 10 років порушує права людини в Україні.

Однак такі списки, засудження дій Росії іншими державами, може врешті-решт мати потужний результат у питанні припинення злочинів і притягнення винних до відповідальності. Дмитро Лубінець Омбудсман України

З 24 лютого 2022 року Росія насильно вивезла 11,5 млн українців

З початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація у межах України та за кордон насильно перемістила понад 11,5 млн українців. Під час війни торгівля людьми спричиняє нові виклики.

В умовах повномасштабного вторгнення, повномасштабної війни і тієї гуманітарної кризи, яку ми сьогодні маємо, проблема торгівлі людьми набуває нової актуальності. Цьогоріч у межах акції “16 днів проти насильства” ми говоримо про запобігання та протидію торгівлі людьми не лише в контексті трудової, сексуальної експлуатації, втягнення в злочинну діяльність. Сьогодні перед нами така проблема, як примусове переміщення, депортація українців, зокрема дітей, у РФ, в Білорусь і на тимчасово окуповані території, — розповіла заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко.

За її словами, Росія примусово вивозить українських громадян, примушує проходити фільтраційні заходи й фактично насильно депортує заради “порятунку”.