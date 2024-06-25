Россия и Беларусь как страны-спонсоры торговли людьми попали в список США

Россия и Беларусь оказались в списке США по торговле людьми

Отчет охватывает следующие 13 стран, в которых документально подтверждена "политика или схема" торговли людьми, торговли людьми в рамках финансируемых правительством программ, принудительного труда в связанных с правительством медицинских службах или других секторах, сексуального рабства в правительственных лагерях, а также трудоустройства или вербовка детей-солдатов.

Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

В частности, в список внесены такие страны как:

Афганистан;

Беларусь;

Бирма;

Китай;

Куба;

Эритрея;

Иран;

КНДР;

Россия;

Южный Судан;

Судан;

Сирия;

Туркменистан

Реакция Украины на внесение РФ и РБ в список стран-спонсоров торговли людьми

Украинский омбудсман Дмитрий Лубинец заявил, что на самом деле такая информация не вызывает удивления, ведь РФ — страна-агрессор, которая в течение 10 лет нарушает права человека в Украине.

Однако такие списки, осуждение действий России другими государствами, может, в конце концов, иметь мощный результат в вопросе прекращения преступлений и привлечения виновных к ответственности. Дмитрий Лубинец Омбудсман Украины

С 24 февраля 2022 года Россия насильно вывезла 11,5 млн украинцев

С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация в пределах Украины и за границу насильственно переместила более 11,5 млн украинцев. Во время войны торговля людьми влечет за собой новые вызовы.

В условиях полномасштабного вторжения, полномасштабной войны и того гуманитарного кризиса, который мы сегодня имеем, проблема торговли людьми приобретает новую актуальность. В этом году в рамках акции "16 дней против насилия" мы говорим о предотвращении и противодействии торговле людьми не только в контексте трудовой, сексуальной эксплуатации, вовлечении в преступную деятельность. Сегодня перед нами такая проблема, как принудительное перемещение, депортация украинцев, в частности детей, в РФ, в Беларусь и на временно оккупированные территории, — рассказала заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко.

По ее словам, Россия принудительно вывозит украинских граждан, заставляет проходить фильтрационные мероприятия и фактически насильственно депортирует ради спасения.