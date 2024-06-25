Россия и Беларусь как страны-спонсоры торговли людьми попали в список США

Соединенные Штаты обнародовали список стран-спонсоров торговли людьми. В него, среди прочего, включили Россию и Беларусь.
Главные тезисы
- Россия и Беларусь попали в список стран-спонсоров торговли людьми США из-за нарушений прав человека.
- Украина реагирует на включение РФ и РБ в этот список, указывая на агрессивную деятельность России в Украине.
- Принудительное перемещение 11,5 млн украинцев Россией создает гуманитарный кризис и вызывает вопрос о торговле людьми в условиях войны.
- Проблема принудительного перемещения украинцев в РФ и Беларусь указывает на нарушение международного гуманитарного права.
- Украина активно реагирует на принудительное перемещение граждан на разных уровнях и поднимает этот вопрос на международном уровне.
Россия и Беларусь оказались в списке США по торговле людьми
Отчет охватывает следующие 13 стран, в которых документально подтверждена "политика или схема" торговли людьми, торговли людьми в рамках финансируемых правительством программ, принудительного труда в связанных с правительством медицинских службах или других секторах, сексуального рабства в правительственных лагерях, а также трудоустройства или вербовка детей-солдатов.
Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.
В частности, в список внесены такие страны как:
Афганистан;
Беларусь;
Бирма;
Китай;
Куба;
Эритрея;
Иран;
КНДР;
Россия;
Южный Судан;
Судан;
Сирия;
Туркменистан
Реакция Украины на внесение РФ и РБ в список стран-спонсоров торговли людьми
Украинский омбудсман Дмитрий Лубинец заявил, что на самом деле такая информация не вызывает удивления, ведь РФ — страна-агрессор, которая в течение 10 лет нарушает права человека в Украине.
С 24 февраля 2022 года Россия насильно вывезла 11,5 млн украинцев
С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация в пределах Украины и за границу насильственно переместила более 11,5 млн украинцев. Во время войны торговля людьми влечет за собой новые вызовы.
В условиях полномасштабного вторжения, полномасштабной войны и того гуманитарного кризиса, который мы сегодня имеем, проблема торговли людьми приобретает новую актуальность. В этом году в рамках акции "16 дней против насилия" мы говорим о предотвращении и противодействии торговле людьми не только в контексте трудовой, сексуальной эксплуатации, вовлечении в преступную деятельность. Сегодня перед нами такая проблема, как принудительное перемещение, депортация украинцев, в частности детей, в РФ, в Беларусь и на временно оккупированные территории, — рассказала заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко.
По ее словам, Россия принудительно вывозит украинских граждан, заставляет проходить фильтрационные мероприятия и фактически насильственно депортирует ради спасения.
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