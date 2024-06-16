Как россияне привлекают добровольцев на войну против Украины — данные ЦНС

Через провальную мобилизационную кампанию Россия прибегает к различным "мотивационным поощрениям", чтобы исправить ситуацию. В частности, оккупанты предлагают сертификаты на квартиры "желающим" воевать против Украины.
Главные тезисы
- Оккупанты используют различные способы мобилизации добровольцев на войну против Украины, включая предоставление сертификатов на квартиры.
- Организации, такие как 'Патриотический центр "Русская победа" и другие, предлагают поощрения в виде сертификатов для тех, кто готов вступить в войну.
- Поощрения в виде финансовых стимулов играют ключевую роль в убеждении россиян пойти на войну против Украины.
- Прогнозируется, что к концу 2024 г. в России может быть объявлена новая волна 'долевой мобилизации', привлекая новые резервы в оккупационную армию.
- Повышение зарплат для военных до рекордного уровня является одним из способов стимулирования населения России к участию в войне против Украины.
Как россияне привлекают добровольцев на войну против Украины
Новую меру поощрения за контракт с Министерством обороны России инициировали организации "Патриотический центр "Русская победа"", отделение "Союза десантников России" и "Союз строителей". Они предлагают готовность к участию в войне против Украины сертификаты на квартиры.
В ЦНС добавили, что недавно так называемый народный совет "ЛНР" принял закон, "регулирующий" передачу в госсобственность квартиры, принадлежащих украинцам, вынужденным бежать от войны. При этом был создан реестр такого жилья. В этот перечень внесена не одна тысяча заброшенных жилищ.
Мобилизация в России
Как пишет Financial Times, до конца 2024 года — начала 2025-го в России могут объявить новую волну "долевой мобилизации".
Несмотря на тяжелые потери, оккупационная армия сейчас на 15% больше, чем к моменту начала полномасштабной войны. Финансовые стимулы, поднявшие зарплаты военных до беспрецедентного уровня, сыграли наибольшую роль в убеждении россияне пойти воевать.
Институт изучения войны подсчитал, что пополнение оккупационной армии новобранцами не позволит РФ проводить масштабные наступательные операции летом по нескольким направлениям. Новые резервы не могут действовать как силы проникновения первого или второго эшелонов.
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