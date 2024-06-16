Як росіяни залучають добровольців на війну проти України — дані ЦНС

Через провальну мобілізаційну кампанію Росія вдається до різноманітних "мотиваційних заохочень", щоб виправити ситуацію. Зокрема, окупанти пропонують сертифікати на квартири "охочим" воювати проти України.
Головні тези:
- Окупанти використовують різноманітні способи мобілізації добровольців на війну проти України, включаючи надання сертифікатів на квартири.
- Організації, такі як 'Патріотичний центр Російська перемога' та інші, пропонують заохочення у вигляді сертифікатів для тих, хто готовий вступити у війну.
- Заохочення у вигляді фінансових стимулів грають ключову роль у переконанні росіян піти на війну проти України.
- Прогнозується, що до кінця 2024 року в Росії може бути оголошена нова хвиля 'часткової мобілізації', залучаючи нові резерви в окупаційну армію.
- Підвищення заробітних плат для військових до рекордного рівня є одним із способів стимулювання населення Росії до участі у війні проти України.
Як росіяни залучають добровольців на війну проти України
Нову міру заохочення за контракт із Міністерством оборони Росії ініціювали організації "Патріотичний центр "Російська перемога"", відділення "Союзу десантників Росії" і "Союз будівельників". Вони пропонують за готовність до участі у війни проти України сертифікати на квартири.
У ЦНС додали, що нещодавно так звана народна рада "ЛНР" ухвалила закон, який "регулює" передачу у держвласність квартири, які належать українцям, котрі змушені були тікати від війни. При цьому було створено реєстр такого житла. У цей перелік внесено не одну тисячу покинутих помешкань.
Мобілізація у Росії
Як пише Financial Times, до кінця 2024 року — початку 2025-го у Росії можуть оголосити нову хвилю "часткової мобілізації".
Попри важкі втрати, окупаційна армія зараз на 15% більша, ніж на момент початку повномасштабної війни. Фінансові стимули, які підняли зарплати військових до безпрецедентного рівня, зіграли найбільшу роль у переконанні росіяни піти воювати.
Інститут вивчення війни підрахував, що поповнення окупаційної армії новобранцями не дозволить РФ проводити масштабні наступальні операції влітку на кількох напрямках. Нові резерви не зможуть діяти як сили проникнення першого або другого ешелонів.
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