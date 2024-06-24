Россия может предоставлять КНДР технологии для усовершенствования ядерного оружия — Госдеп США
Категория
Мир
Дата публикации

Россия может предоставлять КНДР технологии для усовершенствования ядерного оружия — Госдеп США

Путин и Ын
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Источник:  online.ua

Заместитель государственного секретаря США Курт Кэмпбелл считает, что Северная Корея в обмен на военную помощь России может просить технологий для усовершенствования ракет дальнего радиуса действия, а также ядерного оружия.

Главные тезисы

  • Россия может предоставлять технологии КНДР для усовершенствования ядерного оружия в обмен на военную помощь, предупреждает Госдеп США.
  • Сотрудничество между Россией и Северной Кореей вызывает беспокойство среди западных лидеров и НАТО.
  • Встреча Путина с Ким Чен Ыном может привести к коалиции авторитарных стран на международной арене, считает Госдеп США.
  • Подписание соглашения между диктаторами РФ и КНДР вызвало ответную реакцию НАТО и администрации президента США.
  • Взаимодействие России с КНДР вызывает напряженность среди других стран, таких как Китай и США.

Россия может предоставить КНДР военные технологии

Кэмпбелл напомнил, что недавний визит Путина в КНДР стал для российского правителя первым более 20 лет и подчеркнул партнерство между Москвой и Пхеньяном в контексте российской агрессии против Украины.

Это партнерство имеет свои пределы, но его нельзя игнорировать.

Замглавы Госдепа США отметил, что в последние месяцы произошел "кардинальный рост уровня" отношений между Россией и Северной Кореей, в результате чего Москва получила "существенное количество" северокорейских артиллерийских снарядов и дальнобойные ракеты.

Мы считаем, что сейчас продолжаются дискуссии о том, что северная Корея получит взамен. Это может быть связано с планами развития дальнобойных ракет или ядерного оружия.

В то же время, по мнению дипломата, Китай "в определенной степени взволнован" усилением контактов между Россией и Северной Кореей.

Они намекнули на это в наших переговорах с ними. И мы можем наблюдать определенную напряженность, связанную с этими событиями.

Диктаторы РФ и КНДР подписали соглашение

На прошлой неделе нелегитимный президент РФ Владимир Путин и диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын подписали соглашение, обязывающее каждую сторону оказать немедленную военную помощь другой в случае вооруженной агрессии против одной из них.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что договор между Россией и КНДР демонстрирует все большее согласование между авторитарными государствами и подчеркивает важность того, чтобы демократии выступали единым фронтом.

В администрации президента США заявили, что встреча Путина с Ким Чен Ином свидетельствует о стремлении Москвы собрать коалицию с Северной Кореей, Ираном, Сирией и, в известной степени, Китаем.

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