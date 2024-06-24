Россия может предоставлять КНДР технологии для усовершенствования ядерного оружия — Госдеп США

Заместитель государственного секретаря США Курт Кэмпбелл считает, что Северная Корея в обмен на военную помощь России может просить технологий для усовершенствования ракет дальнего радиуса действия, а также ядерного оружия.

Россия может предоставить КНДР военные технологии

Кэмпбелл напомнил, что недавний визит Путина в КНДР стал для российского правителя первым более 20 лет и подчеркнул партнерство между Москвой и Пхеньяном в контексте российской агрессии против Украины.

Это партнерство имеет свои пределы, но его нельзя игнорировать.

Замглавы Госдепа США отметил, что в последние месяцы произошел "кардинальный рост уровня" отношений между Россией и Северной Кореей, в результате чего Москва получила "существенное количество" северокорейских артиллерийских снарядов и дальнобойные ракеты.

Мы считаем, что сейчас продолжаются дискуссии о том, что северная Корея получит взамен. Это может быть связано с планами развития дальнобойных ракет или ядерного оружия. Поделиться

В то же время, по мнению дипломата, Китай "в определенной степени взволнован" усилением контактов между Россией и Северной Кореей.

Они намекнули на это в наших переговорах с ними. И мы можем наблюдать определенную напряженность, связанную с этими событиями.

Диктаторы РФ и КНДР подписали соглашение

На прошлой неделе нелегитимный президент РФ Владимир Путин и диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын подписали соглашение, обязывающее каждую сторону оказать немедленную военную помощь другой в случае вооруженной агрессии против одной из них.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что договор между Россией и КНДР демонстрирует все большее согласование между авторитарными государствами и подчеркивает важность того, чтобы демократии выступали единым фронтом. Поделиться

В администрации президента США заявили, что встреча Путина с Ким Чен Ином свидетельствует о стремлении Москвы собрать коалицию с Северной Кореей, Ираном, Сирией и, в известной степени, Китаем.