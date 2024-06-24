Россия может предоставлять КНДР технологии для усовершенствования ядерного оружия — Госдеп США

Заместитель государственного секретаря США Курт Кэмпбелл считает, что Северная Корея в обмен на военную помощь России может просить технологий для усовершенствования ракет дальнего радиуса действия, а также ядерного оружия.
Главные тезисы
- Россия может предоставлять технологии КНДР для усовершенствования ядерного оружия в обмен на военную помощь, предупреждает Госдеп США.
- Сотрудничество между Россией и Северной Кореей вызывает беспокойство среди западных лидеров и НАТО.
- Встреча Путина с Ким Чен Ыном может привести к коалиции авторитарных стран на международной арене, считает Госдеп США.
- Подписание соглашения между диктаторами РФ и КНДР вызвало ответную реакцию НАТО и администрации президента США.
- Взаимодействие России с КНДР вызывает напряженность среди других стран, таких как Китай и США.
Россия может предоставить КНДР военные технологии
Кэмпбелл напомнил, что недавний визит Путина в КНДР стал для российского правителя первым более 20 лет и подчеркнул партнерство между Москвой и Пхеньяном в контексте российской агрессии против Украины.
Это партнерство имеет свои пределы, но его нельзя игнорировать.
Замглавы Госдепа США отметил, что в последние месяцы произошел "кардинальный рост уровня" отношений между Россией и Северной Кореей, в результате чего Москва получила "существенное количество" северокорейских артиллерийских снарядов и дальнобойные ракеты.
В то же время, по мнению дипломата, Китай "в определенной степени взволнован" усилением контактов между Россией и Северной Кореей.
Они намекнули на это в наших переговорах с ними. И мы можем наблюдать определенную напряженность, связанную с этими событиями.
Диктаторы РФ и КНДР подписали соглашение
На прошлой неделе нелегитимный президент РФ Владимир Путин и диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын подписали соглашение, обязывающее каждую сторону оказать немедленную военную помощь другой в случае вооруженной агрессии против одной из них.
В администрации президента США заявили, что встреча Путина с Ким Чен Ином свидетельствует о стремлении Москвы собрать коалицию с Северной Кореей, Ираном, Сирией и, в известной степени, Китаем.
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