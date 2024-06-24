США и еще две страны осудили усиление военного сотрудничества между КНДР и РФ

США, Южная Корея и Япония осудили усиление военного сотрудничества между КНДР и Россией, в том числе поставки оружия из Северной Кореи.

О чем говорится в совместном заявлении США, Южной Кореи и Японии

В заявлении отмечается, что кроме продолжения страданий украинского народа, поставки оружия из Северной Кореи нарушают многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН и угрожают стабильности как в Северо-Восточной Азии, так и в Европе.

Развитие партнерства между КНДР и Россией, о чем свидетельствует подписание договора о стратегическом партнерстве во время визита российского диктатора Владимира Путина в Пхеньян 19 июня, должно вызвать серьезную обеспокоенность у всех, кто заинтересован в поддержании мира и стабильности на Корейском полуострове, отметили авторы.

В нем США, Южная Корея и Япония подтверждают свое намерение и дальше укреплять дипломатическое сотрудничество и сотрудничество в области безопасности для противодействия угрозам, которые КНДР представляет для региональной и глобальной безопасности.

Обязательства США по защите РК и Японии остаются непоколебимыми. США, Республика Корея и Япония также подтверждают, что путь к диалогу остается открытым, и призывают КНДР прекратить дальнейшие провокации и вернуться к переговорам, говорится в заявлении. Поделиться

Что известно о соглашении РФ с КНДР и заявлениях Путина

18 июня лидер РФ Владимир Путин впервые за 24 года приехал в КНДР и встретился с ее главой Ким Чен Ином.

Они подписали договор о длительном партнерстве — вероятно, речь идет о стратегическом договоре, в частности, о военной поддержке. После этого Ким Чен Ын заявил, что отношения двух стран вступают в период «нового расцвета».

На фоне усиления связей между Россией и КНДР Сеул заявил, что «не будет препятствий в помощи летальным вооружением Украине», если Россия будет поставлять КНДР высокоточное оружие.