США и еще две страны осудили усиление военного сотрудничества между КНДР и РФ

США, Южная Корея и Япония осудили усиление военного сотрудничества между КНДР и Россией, в том числе поставки оружия из Северной Кореи.
Главные тезисы
- Северо-Восточная Азия и Европа стоят перед вызовами в связи с поставками оружия из Северной Кореи и развитием стратегического партнерства между КНДР и Россией.
- США, Южная Корея и Япония подтверждают намерение укреплять дипломатическое и безопасностное сотрудничество для противодействия угрозам со стороны КНДР.
- Россия и КНДР заключили договор о стратегическом партнерстве, вызвавший обеспокоенность международного сообщества и возможные последствия для региональной стабильности.
О чем говорится в совместном заявлении США, Южной Кореи и Японии
В заявлении отмечается, что кроме продолжения страданий украинского народа, поставки оружия из Северной Кореи нарушают многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН и угрожают стабильности как в Северо-Восточной Азии, так и в Европе.
Развитие партнерства между КНДР и Россией, о чем свидетельствует подписание договора о стратегическом партнерстве во время визита российского диктатора Владимира Путина в Пхеньян 19 июня, должно вызвать серьезную обеспокоенность у всех, кто заинтересован в поддержании мира и стабильности на Корейском полуострове, отметили авторы.
В нем США, Южная Корея и Япония подтверждают свое намерение и дальше укреплять дипломатическое сотрудничество и сотрудничество в области безопасности для противодействия угрозам, которые КНДР представляет для региональной и глобальной безопасности.
Что известно о соглашении РФ с КНДР и заявлениях Путина
18 июня лидер РФ Владимир Путин впервые за 24 года приехал в КНДР и встретился с ее главой Ким Чен Ином.
Они подписали договор о длительном партнерстве — вероятно, речь идет о стратегическом договоре, в частности, о военной поддержке. После этого Ким Чен Ын заявил, что отношения двух стран вступают в период «нового расцвета».
На фоне усиления связей между Россией и КНДР Сеул заявил, что «не будет препятствий в помощи летальным вооружением Украине», если Россия будет поставлять КНДР высокоточное оружие.
Сейчас Сеул официально не оказывает Украине военную помощь, но страна помогает гуманитарно и финансово. Путин заявил, что поставка южнокорейского оружия в Украину будет «очень большой ошибкой».
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