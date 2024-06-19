Россия и КНДР формируют ядерный альянс против Запада
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Россия и КНДР формируют ядерный альянс против Запада

Путин и Ким Чен Ын
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Источник:  The Times

Журналисты издания The Times отмечают, что визит кремлевского диктатора Владимира Путина к своему приспешнику - южнокорейскому диктатору Ким Чен Ыну является тревожным признаком.

Главные тезисы

  • Формирование ядерного альянса между Россией и КНДР вызывает тревогу у Запада и мирового сообщества.
  • Возможная передача Россией передовой военной техники КНДР угрожает стабильности и безопасности региона.
  • Шаги Путина и Кима направлены на вызов американской гегемонии и могут привести к формированию нового блока во главе с Китаем и Ираном.
  • Китай, оставаясь торговым партнером КНДР, может влиять на ситуацию, но пока не прекратил поставки топлива и продовольствия.
  • Сближение России и КНДР вызывает интерес со стороны аналитиков, в развитие ситуации включены дипломаты Китая.

Что известно о предполагаемом ядерном альянсе между Россией и КНДР.

В материале издания отмечается, что визит Путина в Пхеньян является признаком формирования враждебного западным странам ядерного альянса России и КНДР.

По словам автора публикации, поставки КНДР в Россию артиллерийских снарядов и ракет являются лишь частью проблем Запада от этого альянса.

Ключевым вопросом остается, что КНДР получает от России.

Очень маловероятно, что Ким Чен Ын поздравил Путина так щедро только за обещание еды и топлива. Ким Чен Ын хочет передовые системы связи, технологию ядерных подлодок, военную спутниковую технику и передовую технологию межконтинентальных баллистических ракет, - предполагает аналитик вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Виктор Ча.

Журналисты издания обращают внимание на то, что особую обеспокоенность вызывает помощь России КНДР в совершенствовании программы баллистических ракет для подводных лодок.

Отмечается, что может позволить северокорейскому диктатору Ким Чен Ину нанести неожиданный первый удар обычными или ракетами с ядерными боеголовками.

Кроме того, имея такое оружие, он гарантирует себе возможность мощного ответного удара, если военные способности КНДР на земле будут уничтожены.

Что известно о позиции Китая

Несмотря на то, что значительное количество аналитиков склоняются к тому, что сближение России и КНДР вызывает недовольство со стороны Китая, по мнению автора материала, Китай остается главным торговым партнером КНДР, поэтому в любой момент может прекратить поставки топлива и продовольствия корейцам в качестве наказание. Но этого не происходит.

Разговоры Путина и Кима о том, чтобы бросить вызов американской гегемонии, согласовываются с посланием, которое поступает из Пекина — что американский век закончился, и на его место приходит новая сила. Сообщения сформулированы тонко. Си имеет слишком много утонченности, чтобы не заявлять прямо о существовании нового сверхмощного блока во главе с ним и при поддержке России, Северной Кореи и Ирана. Но ему и не нужно – на этой неделе в Пхеньяне Ким и Путин сделали это за него, – подчеркивается в материале издания.

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