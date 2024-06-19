Что известно о предполагаемом ядерном альянсе между Россией и КНДР.

В материале издания отмечается, что визит Путина в Пхеньян является признаком формирования враждебного западным странам ядерного альянса России и КНДР.

По словам автора публикации, поставки КНДР в Россию артиллерийских снарядов и ракет являются лишь частью проблем Запада от этого альянса.

Ключевым вопросом остается, что КНДР получает от России.

Очень маловероятно, что Ким Чен Ын поздравил Путина так щедро только за обещание еды и топлива. Ким Чен Ын хочет передовые системы связи, технологию ядерных подлодок, военную спутниковую технику и передовую технологию межконтинентальных баллистических ракет, - предполагает аналитик вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Виктор Ча. Поделиться

Журналисты издания обращают внимание на то, что особую обеспокоенность вызывает помощь России КНДР в совершенствовании программы баллистических ракет для подводных лодок.

Отмечается, что может позволить северокорейскому диктатору Ким Чен Ину нанести неожиданный первый удар обычными или ракетами с ядерными боеголовками.

Кроме того, имея такое оружие, он гарантирует себе возможность мощного ответного удара, если военные способности КНДР на земле будут уничтожены.

Что известно о позиции Китая

Несмотря на то, что значительное количество аналитиков склоняются к тому, что сближение России и КНДР вызывает недовольство со стороны Китая, по мнению автора материала, Китай остается главным торговым партнером КНДР, поэтому в любой момент может прекратить поставки топлива и продовольствия корейцам в качестве наказание. Но этого не происходит.