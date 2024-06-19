Журналисты издания The Times отмечают, что визит кремлевского диктатора Владимира Путина к своему приспешнику - южнокорейскому диктатору Ким Чен Ыну является тревожным признаком.
Главные тезисы
- Формирование ядерного альянса между Россией и КНДР вызывает тревогу у Запада и мирового сообщества.
- Возможная передача Россией передовой военной техники КНДР угрожает стабильности и безопасности региона.
- Шаги Путина и Кима направлены на вызов американской гегемонии и могут привести к формированию нового блока во главе с Китаем и Ираном.
- Китай, оставаясь торговым партнером КНДР, может влиять на ситуацию, но пока не прекратил поставки топлива и продовольствия.
- Сближение России и КНДР вызывает интерес со стороны аналитиков, в развитие ситуации включены дипломаты Китая.
Что известно о предполагаемом ядерном альянсе между Россией и КНДР.
В материале издания отмечается, что визит Путина в Пхеньян является признаком формирования враждебного западным странам ядерного альянса России и КНДР.
По словам автора публикации, поставки КНДР в Россию артиллерийских снарядов и ракет являются лишь частью проблем Запада от этого альянса.
Ключевым вопросом остается, что КНДР получает от России.
Журналисты издания обращают внимание на то, что особую обеспокоенность вызывает помощь России КНДР в совершенствовании программы баллистических ракет для подводных лодок.
Отмечается, что может позволить северокорейскому диктатору Ким Чен Ину нанести неожиданный первый удар обычными или ракетами с ядерными боеголовками.
Кроме того, имея такое оружие, он гарантирует себе возможность мощного ответного удара, если военные способности КНДР на земле будут уничтожены.
Что известно о позиции Китая
Несмотря на то, что значительное количество аналитиков склоняются к тому, что сближение России и КНДР вызывает недовольство со стороны Китая, по мнению автора материала, Китай остается главным торговым партнером КНДР, поэтому в любой момент может прекратить поставки топлива и продовольствия корейцам в качестве наказание. Но этого не происходит.
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