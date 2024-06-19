Это предупреждение. В Британии бьют тревогу из-за визита Путина в КНДР

По мнению главы Минобороны Британии Гранта Шаппса, визит нелегитимного президента РФ Владимира Путина в Северную Корею нужно воспринимать как предупреждение.

Шаппс отреагировал на новый заграничный визит Путина

По словам британского министра обороны, он считает сцены с визитом Путина в КНДР действительно "причудливыми", однако подчеркнул, что их следует воспринимать как предупреждение.

Новая ось тирании работает над тем, чтобы подорвать наши свободы. Только укрепив наши вооруженные силы, мы сможем их сдержать. Грант Шаппс Министр обороны Британии

The bizarre scenes from Putin’s North Korea visit should be taken as a warning.



A new axis of tyranny is working to undermine our freedoms.



Only by strengthening our Armed Forces can we deter them, but Labour wants to leave us defenceless as our enemies put us in their sights. https://t.co/dY6GuZS2UE — Rt Hon Grant Shapps (@grantshapps) June 19, 2024

Что известно о визите Путина в КНДР

19 июня нелегитимный президент РФ Владимир Путина прибыл в Северную Корею, где его встретил диктатор Ким Чен Ын.

Вместе они проехали из аэропорта в лимузине в огромном кортеже по улицам Пхеньяна, где здания были украшены гигантскими российскими флагами и портретами главы Кремля.

Более того, сообщается, что Путин посетил роскошную церемонию встречи на главной площади города, где они с Кимом прошли по красной дорожке.

На видео, обнародованном Кремлем, можно увидеть, что площадь была заполнена тысячами зрителей, в том числе и детьми с воздушными шарами и людьми в футболках с красным, белым и синим цветами российского и северокорейского флагов.

Огромные толпы выстроились на улицах, чтобы встретить кортеж Путина.

Они скандировали "Добро пожаловать, Путин", размахивая цветами и флагами Северной Кореи и России.