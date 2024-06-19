Это предупреждение. В Британии бьют тревогу из-за визита Путина в КНДР

По мнению главы Минобороны Британии Гранта Шаппса, визит нелегитимного президента РФ Владимира Путина в Северную Корею нужно воспринимать как предупреждение.
Главные тезисы
- Визит Путина в Северную Корею следует расценивать как предупреждение, а не только как дипломатический жест.
- Сотрудничество между КНДР и РФ может отразиться на глобальной безопасности и стабильности.
- Встреча Путина и Кима Чен Ына вызвала негодование на мировой политической арене.
- Как следствие, Британия призывает укрепить вооруженные силы для сдерживания возможных угроз.
- Важно внимательно отслеживать дальнейшее развитие военно-технологического сотрудничества между Россией и КНДР.
Шаппс отреагировал на новый заграничный визит Путина
По словам британского министра обороны, он считает сцены с визитом Путина в КНДР действительно "причудливыми", однако подчеркнул, что их следует воспринимать как предупреждение.
Что известно о визите Путина в КНДР
19 июня нелегитимный президент РФ Владимир Путина прибыл в Северную Корею, где его встретил диктатор Ким Чен Ын.
Вместе они проехали из аэропорта в лимузине в огромном кортеже по улицам Пхеньяна, где здания были украшены гигантскими российскими флагами и портретами главы Кремля.
Более того, сообщается, что Путин посетил роскошную церемонию встречи на главной площади города, где они с Кимом прошли по красной дорожке.
На видео, обнародованном Кремлем, можно увидеть, что площадь была заполнена тысячами зрителей, в том числе и детьми с воздушными шарами и людьми в футболках с красным, белым и синим цветами российского и северокорейского флагов.
Огромные толпы выстроились на улицах, чтобы встретить кортеж Путина.
Они скандировали "Добро пожаловать, Путин", размахивая цветами и флагами Северной Кореи и России.
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