Это предупреждение. В Британии бьют тревогу из-за визита Путина в КНДР
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Это предупреждение. В Британии бьют тревогу из-за визита Путина в КНДР

Минобороны Британии
Путин
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По мнению главы Минобороны Британии Гранта Шаппса, визит нелегитимного президента РФ Владимира Путина в Северную Корею нужно воспринимать как предупреждение.

Главные тезисы

  • Визит Путина в Северную Корею следует расценивать как предупреждение, а не только как дипломатический жест.
  • Сотрудничество между КНДР и РФ может отразиться на глобальной безопасности и стабильности.
  • Встреча Путина и Кима Чен Ына вызвала негодование на мировой политической арене.
  • Как следствие, Британия призывает укрепить вооруженные силы для сдерживания возможных угроз.
  • Важно внимательно отслеживать дальнейшее развитие военно-технологического сотрудничества между Россией и КНДР.

Шаппс отреагировал на новый заграничный визит Путина

По словам британского министра обороны, он считает сцены с визитом Путина в КНДР действительно "причудливыми", однако подчеркнул, что их следует воспринимать как предупреждение.

Новая ось тирании работает над тем, чтобы подорвать наши свободы. Только укрепив наши вооруженные силы, мы сможем их сдержать.

Грант Шаппс

Грант Шаппс

Министр обороны Британии

Что известно о визите Путина в КНДР

19 июня нелегитимный президент РФ Владимир Путина прибыл в Северную Корею, где его встретил диктатор Ким Чен Ын.

Вместе они проехали из аэропорта в лимузине в огромном кортеже по улицам Пхеньяна, где здания были украшены гигантскими российскими флагами и портретами главы Кремля.

Более того, сообщается, что Путин посетил роскошную церемонию встречи на главной площади города, где они с Кимом прошли по красной дорожке.

На видео, обнародованном Кремлем, можно увидеть, что площадь была заполнена тысячами зрителей, в том числе и детьми с воздушными шарами и людьми в футболках с красным, белым и синим цветами российского и северокорейского флагов.

Огромные толпы выстроились на улицах, чтобы встретить кортеж Путина.

Они скандировали "Добро пожаловать, Путин", размахивая цветами и флагами Северной Кореи и России.

Российская Федерация не исключает для себя развития военно-технического сотрудничества с Корейской Народно-Демократической Республикой в соответствии с подписанным сегодня документом, — заявил российский диктатор.

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