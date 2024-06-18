Кадыров начал готовить преемников вслед за Путиным — расследование

Слухи о тяжелой болезни главы Чечни Рамзана Кадырова появились еще в прошлом году. Несмотря на то, что ставленник Путина до сих пор у власти, расследование “Проекта” указывает на то, что он вскоре может ее потерять.

Кадыров не смог побороть свою болезнь

Как удалось узнать журналистам, у главы Чечни действительно были и есть проблемы с почками, но он их решил, по крайней мере, на время.

Есть высокая вероятность того, что состояние здоровья Кадырова снова существенно ухудшилось, ведь в последние недели он появлялся на публике с отеками.

Более того, во время речей часто он не мог четко говорить.

В ходе масштабного расследования "Проекта" стало известно, что ставленник Путина уже активно готовит преемников, ведь осознает, что может внезапно умереть.

Что важно понимать, члены его семьи занимают все высокопоставленные посты в республике. Кадырова не смущает тот факт, что некоторым из них даже не исполнилось 18 лет.

По убеждению журналистов, именно болезни стали причиной столь решительных действий Кадыров.

Путин также готовит преемников своего режима

По словам аналитиков ISW, российский диктатор Владимир Путин не только понял, что рано или поздно он потеряет единоличную власть, а уже начал искать для себя замену.

К такому выводу американский Институт изучения войны пришел, анализируя последние кадровые перестановки в Кремле.

В первую очередь, речь идет о том, что нелегитимный президент РФ уволил 4 заместителей министра обороны и заменил их "близкой родственницей", сыном бывшего премьер-министра России и экономистом.

Речь идет об Анне Цивилевой и Павле Фрадкове, а также первом заместителе министра обороны Леониде Горнине.