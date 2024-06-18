Для нелегитимного президента РФ Владимира Путина цена за помощь КНР в войне против Украины становится все выше. На этот раз Россия может потерять контроль над рекой Туманган, впадающей в Японское море.

Туманган снова в центре переговоров РФ и Китая

Издание Nikkei Asia обращает внимание на то, что Москва, Пекин и Пхеньян в скором времени начнут обсуждение разрешения китайским кораблям плавать через пограничную реку в Японское море.

По словам журналистов, это может иметь серьезные последствия для безопасности Токио.

Что важно понимать, Туманган течет к востоку вдоль границы Китая и Северной Кореи, а затем и России, прежде чем упасть в Японское море.

Китайские суда могут свободно плавать по реке только до села Фанчуань. Для прохождения оставшегося 15-километрового участка к Японскому морю требуется разрешение как России, так и Северной Кореи. Мост советских времен высотой 7 метров также блокирует проход более крупных судов, — сказано в сообщении. Поделиться

Река Туманган (Фото: wikipedia.org)

Путин не смог пойти против желаний Китая

Журналисты также отмечают, что китайский лидер Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин включили в совместное заявление по результатам саммита в прошлом месяце упоминание о том, что страны будут участвовать в «конструктивном диалоге» с Северной Кореей касательно реки Туманган.

Китай исторически удерживал территорию, пока Российская империя не взяла над ней контроль в 1860-х годах.

Официальный Пекин неоднократно призывал Москву и Пхеньян разрешить китайским судам плавать по реке до Японского моря, предлагая создать особую экономическую зону вдоль ее берегов.