Путин намерен отдать Китаю контроль над рекой Туманган. Почему это опасно

Для нелегитимного президента РФ Владимира Путина цена за помощь КНР в войне против Украины становится все выше. На этот раз Россия может потерять контроль над рекой Туманган, впадающей в Японское море.
Главные тезисы
- Передача контроля над рекой Туманган Китаю может привести к серьезным последствиям для безопасности в регионе.
- Москва, Пекин и Пхеньян будут обсуждать возможность разрешения китайским кораблям плавать через реку в Японское море.
- Исторически Китай удерживал территорию реки Туманган, а сейчас предлагает создание особой экономической зоны вдоль ее берегов.
- Путин обеспокоен возможным усилением влияния Китая в Северо-Восточной Азии, однако все равно подвергся давлению Пекина.
Туманган снова в центре переговоров РФ и Китая
Издание Nikkei Asia обращает внимание на то, что Москва, Пекин и Пхеньян в скором времени начнут обсуждение разрешения китайским кораблям плавать через пограничную реку в Японское море.
По словам журналистов, это может иметь серьезные последствия для безопасности Токио.
Что важно понимать, Туманган течет к востоку вдоль границы Китая и Северной Кореи, а затем и России, прежде чем упасть в Японское море.
Путин не смог пойти против желаний Китая
Журналисты также отмечают, что китайский лидер Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин включили в совместное заявление по результатам саммита в прошлом месяце упоминание о том, что страны будут участвовать в «конструктивном диалоге» с Северной Кореей касательно реки Туманган.
Китай исторически удерживал территорию, пока Российская империя не взяла над ней контроль в 1860-х годах.
Официальный Пекин неоднократно призывал Москву и Пхеньян разрешить китайским судам плавать по реке до Японского моря, предлагая создать особую экономическую зону вдоль ее берегов.
Что интересно, раньше Путин неохотно воспринимал эту идею, потому что боялся того, что это усилит влияние Китая в Северо-Восточной Азии.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-