Китай, отказавшийся от участия в Саммите мира в Швейцарии, пытается продвигать собственный план по урегулированию развязанной Россией преступной войны против Украины.

Что известно о попытках Китая продвинуть альтернативный план по завершению войны в Украине

По информации журналистов издания со ссылкой на 10 неназванных дипломатов, с приближением саммита мира по Украине Китай активизировал усилия по распространению собственной информационно-пропагандистской деятельности во время встреч иностранными чиновниками.

Попытки привлечь другие страны к так называемому "альтернативному" плану Пекина по завершению войны в Украине проводятся путем телефонных переговоров и сообщений иностранным представительствам на китайской платформе WeChat.

Спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй в прошлом месяце совершил визиты в Турцию, Египет, Саудовскую Аравию и ОАЭ.

Китай пытается привлечь развивающиеся страны к "мирному плану" из шести пунктов, который он обнародовал вместе с Бразилией в прошлом месяце.

По словам китайских дипломатов, в разговорах с развивающимися странами Пекин избегал критики в сторону мирного саммита в Швейцарии и не просил страны воздержаться от участия в нем.

Однако, по словам одного из дипломатов, китайские посланники утверждают, что Саммит мира в Швейцарии якобы служит продолжению развязанной Россией преступной войны против Украины.

По словам двух дипломатов, Китай говорил западным странам, что многие развивающиеся государства разделяют его взгляды на Саммит мира.

Что известно о мирных предложениях Китая

Китайское предложение предусматривает проведение международной мирной конференции "в должное время, признаваемое как Россией, так и Украиной, с равным участием всех сторон, а также честное обсуждение всех мирных планов".

Глава МИД страны-агрессорки Сергей Лавров не исключил, что Китай мог бы провести подобный альтернативный саммит.

Кремлевский диктатор Владимир Путин также выразил поддержку дипломатическим усилиям КНР.

На прошлой неделе министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что 45 стран поддержали китайское предложение, и более двух десятков либо присоединились к нему, либо "серьезно рассматривают" его.