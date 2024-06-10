В Швейцарии перед Саммитом мира фиксируют распространение дезинформации

В Швейцарии заметили увеличение количества кибератак и дезинформации в преддверии Саммита мира, который состоится 15-16 июня.

Целью Саммита мира является создание пути прекращения войны в Украине

Президент Виола Амгерд заявила, что в Швейцарии зафиксировали рост количества кибератак и распространение дезинформации накануне Глобального саммита мира.

По словам Амгерда, кибератаки участились в последние недели.

Во время пресс-конференции журналисты также спросили ее, как ее правительство реагирует на личные нападения на нее в российских СМИ, обнародованные в Швейцарии.

Я так и хотела, потому что дезинформационная кампания настолько сильна, каждый может увидеть, что мало что в ней отражает реальность. Виола Амгерд Президент Швейцарии

В свою очередь министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис заявил, что существует явный «заинтересованность» в срыве Саммита мира, но уклонился от ответа, кто стоит за этими нападениями, когда его спросили, причастна ли к ним Россия.

По словам Кассиса, саммит должен завершиться итоговой декларацией, которая «в идеале» будет поддержана единогласно.

По словам главы МИД, на саммите будут обсуждаться вопросы, вызывающие международную обеспокоенность, такие как необходимость ядерной и продовольственной безопасности, свобода судоходства, а также гуманитарные вопросы, такие как обмен военнопленными.

Швейцарские чиновники заявили, что Турция и Индия примут участие в саммите, хотя пока не ясно, на каком уровне. Остается непонятным, будут ли в нем участвовать Бразилия и ЮАР.

Кассис отметил, что саммит должен завершиться принятием итоговой декларации, которую "в идеале" должны поддержать единогласно. Она также имеет целью определить, каким будет следующий шаг в мирном процессе.

Президент Аргентины не будет участвовать в Саммите мира в Швейцарии

Президент Аргентины Хавьер Милей не присутствует на Глобальном Саммите мира, который состоится в Швейцарии 15-16 июня.

Как отмечает издание, президент Украины Владимир Зеленский приглашал Милея на Саммит мира, однако 17 и 20 июня в Аргентине состоятся собственные национальные праздники, поэтому президент решил вернуться в свою страну в это время.

Как пишет La Nacion, Милей 15 июня покинет Европу, а затем вернется уже после 20 июня, чтобы завершить свое европейское турне.