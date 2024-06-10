Участие в украинском Саммите мира подтвердили 90 стран

Президент Швейцарии Виола Амгерд сказала, что 90 стран и организаций, половина из которых европейские, подтвердили участие в Саммите мира по Украине.

Известно количество стран, участвующих в Саммите мира

По словам президентки Швейцарии Виолы Амгерд, цель Саммита — наметить путь к возможному миру. Большинство стран будут представлены высшими лидерами, в том числе президентами и премьерами.

Ожидается, что президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц посетят саммит, а от США примет участие вице-президент США Камала Гаррис. Тем временем советник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан присоединится к Гаррису в составе делегации США.

Это не о пропаганде. Речь идет об основе гуманитарной помощи, оказываемой Швейцарией, которая базируется на укреплении мира и обеспечении платформы для начала диалога, — добавила Амгерд. Поделиться

Впрочем, швейцарские чиновники отмечают, что Бразилия и Китай заявили, что не будут участвовать, поскольку этого не будет делать Россия.

Глобальный Саммит мира

Глобальный саммит мира состоится в Швейцарии 15 и 16 июня. Украине свое участие подтвердили 107 стран и международных организаций, говорил представитель президента Зеленского. Китая и России не будет.

От США будут вице-президент Камила Гаррис и советник по нацбезопасности Джейк Салливан.

Секретарь СНБО Александр Литвиненко говорил, что задача Саммита — сформировать справедливые условия для дальнейших мирных переговоров с Россией, а также продемонстрировать всем, что в современном мире нельзя достигать целей войной.