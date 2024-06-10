Участие в украинском Саммите мира подтвердили 90 стран

Президент Швейцарии Виола Амгерд сказала, что 90 стран и организаций, половина из которых европейские, подтвердили участие в Саммите мира по Украине.
Главные тезисы
- Цель Саммита — укрепить путь к возможному миру и обеспечить платформу для диалога между странами.
- На мероприятии будут присутствовать лидеры, включая президентов и премьер-министров, такие как Франция, Германия и США.
- Основной задачей Саммита является формирование условий для мирных переговоров с Россией и продемонстрировать невозможность достижения целей при помощи войны.
- Киев пригласил все страны, чтобы услышать разные мнения и разработать общую переговорную позицию, которую передадут России.
Известно количество стран, участвующих в Саммите мира
По словам президентки Швейцарии Виолы Амгерд, цель Саммита — наметить путь к возможному миру. Большинство стран будут представлены высшими лидерами, в том числе президентами и премьерами.
Ожидается, что президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц посетят саммит, а от США примет участие вице-президент США Камала Гаррис. Тем временем советник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан присоединится к Гаррису в составе делегации США.
Впрочем, швейцарские чиновники отмечают, что Бразилия и Китай заявили, что не будут участвовать, поскольку этого не будет делать Россия.
Глобальный Саммит мира
Глобальный саммит мира состоится в Швейцарии 15 и 16 июня. Украине свое участие подтвердили 107 стран и международных организаций, говорил представитель президента Зеленского. Китая и России не будет.
От США будут вице-президент Камила Гаррис и советник по нацбезопасности Джейк Салливан.
Секретарь СНБО Александр Литвиненко говорил, что задача Саммита — сформировать справедливые условия для дальнейших мирных переговоров с Россией, а также продемонстрировать всем, что в современном мире нельзя достигать целей войной.
В офисе президента заявляли, что саммит посвятят разработке рамок, чтобы стимулировать будущий мирный процесс. Киев пригласил все страны, которые поддерживают или не поддерживают Украину, чтобы услышать мнение каждого для завершения войны. Саммит выработает общую переговорную позицию, которую передадут России.
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