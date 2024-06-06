Венгрия примет участие в украинском Саммите мира

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, находящийся сейчас на экономическом форуме в российском Санкт-Петербурге, объявил, что Венгрия примет участие в запланированном в Швейцарии Саммите мира.

Сийярто заявил, что поедет на Саммит мира в Швейцарии

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Венгрия будет представлена на мероприятии на уровне министра иностранных дел, то есть поедет он сам.

В то же время, он снова выразил разочарование тем, что Россию на саммит не пригласили.

Мы считаем, что реальные результаты были бы достигнуты, будь все за столом переговоров. В этот раз это не так, но поскольку мы уважаем мирные усилия швейцарцев, мы примем участие на уровне министра иностранных дел, — сказал глава венгерского МИД. Поделиться

Также, как отметил Сийярто, причиной его участия является то, что Венгрия выступает за мир и будет участвовать во всех мероприятиях, где мир стоит на повестке дня.

Несколько дней назад сообщалось, что Венгрия еще не решила участвовать в Глобальном саммите мира в Швейцарии, поскольку не считает войну в Украине "своей", а на встрече не будут присутствовать обе стороны противостояния.

Глобальный саммит мира в Швейцарии

Участие в Глобальном саммите мира в Швейцарии уже подтвердили 106 стран мира.

В том числе на саммит приедут 70-75 лидеров государств. Об этом в ходе общения с представителями СМИ на полях конференции "Диалог Шангри-Ла" рассказал президент Владимир Зеленский.

По его словам, подтвердили свое участие в саммите Соединенные Штаты Америки. Однако пока неизвестно, приедет ли президент Джо Байден.

К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участие России в этом мероприятии пока не предвидится.

Россию, как заявляли украинские власти, планируют пригласить на второй саммит мира, если они выразят настоящее желание прекратить войну в рамках мирного плана, который будет наработан после первого саммита мира.