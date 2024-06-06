Венгрия примет участие в украинском Саммите мира

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, находящийся сейчас на экономическом форуме в российском Санкт-Петербурге, объявил, что Венгрия примет участие в запланированном в Швейцарии Саммите мира.
Главные тезисы
- Венгрия примет участие в Саммите мира на уровне министра иностранных дел, высказав разочарование из-за отсутствия России на мероприятии.
- Глобальный саммит мира в Швейцарии соберет 70-75 лидеров государств из 106 стран мира, США подтвердили свое участие.
- Россия не планирует участвовать в первом саммите мира, но может быть приглашена на второй по условию прекращения войны в Украине.
Сийярто заявил, что поедет на Саммит мира в Швейцарии
Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Венгрия будет представлена на мероприятии на уровне министра иностранных дел, то есть поедет он сам.
В то же время, он снова выразил разочарование тем, что Россию на саммит не пригласили.
Также, как отметил Сийярто, причиной его участия является то, что Венгрия выступает за мир и будет участвовать во всех мероприятиях, где мир стоит на повестке дня.
Несколько дней назад сообщалось, что Венгрия еще не решила участвовать в Глобальном саммите мира в Швейцарии, поскольку не считает войну в Украине "своей", а на встрече не будут присутствовать обе стороны противостояния.
Глобальный саммит мира в Швейцарии
Участие в Глобальном саммите мира в Швейцарии уже подтвердили 106 стран мира.
В том числе на саммит приедут 70-75 лидеров государств. Об этом в ходе общения с представителями СМИ на полях конференции "Диалог Шангри-Ла" рассказал президент Владимир Зеленский.
По его словам, подтвердили свое участие в саммите Соединенные Штаты Америки. Однако пока неизвестно, приедет ли президент Джо Байден.
К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участие России в этом мероприятии пока не предвидится.
Россию, как заявляли украинские власти, планируют пригласить на второй саммит мира, если они выразят настоящее желание прекратить войну в рамках мирного плана, который будет наработан после первого саммита мира.
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