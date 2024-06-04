В ООН подтвердили свое участие в украинском Саммите мира
Категория
Мир
Дата публикации

В ООН подтвердили свое участие в украинском Саммите мира

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Источник:  Укринформ

В Секретариате ООН подтвердили присутствие представителей организации на саммите мира в Швейцарии в июне.

Главные тезисы

  • Организация Объединенных Наций подтвердила свое участие на украинском Саммите мира в Швейцарии в июне.
  • 107 стран и международных организаций, включая США, подтвердили участие в мероприятии.
  • Пока неизвестно, кто именно представит ООН на саммите, но они подтвердили свое участие.
  • Саммит мира в Швейцарии, инициированный Украиной и Швейцарией, пройдет 15-16 июня на курорте Бюргеншток.

Кто будет представлять организацию на Саммите мира

В Секретариате Организации Объединенных Наций подтвердили, что ООН будет представлена на украинском Саммите мира в Швейцарии. Об этом заявил на брифинге замглавы генсека ООН Фархан Гак.

В то же время, пока неизвестно, кто из представителей организации поедет на саммит.

Принципиальный комментарий по этому поводу таков: мы будем участвовать (в Саммите — ред.). Ближе к дате проведения мероприятия мы сможем проинформировать вас, кто именно там будет, – заявил Фархан Гак.

Саммит мира в Швейцарии

Напомним, первый саммит мира, инициированный Украиной совместно со Швейцарией, пройдет 15-16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток.

Известно, что 107 стран и международных организаций подтвердили свое участие в мероприятии.

Подтвердили свое участие в саммите Соединенные Штаты Америки.

К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участие России в этом мероприятии пока не предвидится.

Россию, как заявляли украинские власти, планируют пригласить на второй саммит мира, если они выразят настоящее желание прекратить войну в рамках мирного плана, который будет наработан после первого саммита мира.

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