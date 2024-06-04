В Секретариате ООН подтвердили присутствие представителей организации на саммите мира в Швейцарии в июне.
Главные тезисы
- Организация Объединенных Наций подтвердила свое участие на украинском Саммите мира в Швейцарии в июне.
- 107 стран и международных организаций, включая США, подтвердили участие в мероприятии.
- Пока неизвестно, кто именно представит ООН на саммите, но они подтвердили свое участие.
- Саммит мира в Швейцарии, инициированный Украиной и Швейцарией, пройдет 15-16 июня на курорте Бюргеншток.
Кто будет представлять организацию на Саммите мира
В Секретариате Организации Объединенных Наций подтвердили, что ООН будет представлена на украинском Саммите мира в Швейцарии. Об этом заявил на брифинге замглавы генсека ООН Фархан Гак.
В то же время, пока неизвестно, кто из представителей организации поедет на саммит.
Саммит мира в Швейцарии
Напомним, первый саммит мира, инициированный Украиной совместно со Швейцарией, пройдет 15-16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток.
Известно, что 107 стран и международных организаций подтвердили свое участие в мероприятии.
Подтвердили свое участие в саммите Соединенные Штаты Америки.
К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участие России в этом мероприятии пока не предвидится.
Россию, как заявляли украинские власти, планируют пригласить на второй саммит мира, если они выразят настоящее желание прекратить войну в рамках мирного плана, который будет наработан после первого саммита мира.
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