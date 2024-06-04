В Секретариате ООН подтвердили присутствие представителей организации на саммите мира в Швейцарии в июне.

Кто будет представлять организацию на Саммите мира

В Секретариате Организации Объединенных Наций подтвердили, что ООН будет представлена на украинском Саммите мира в Швейцарии. Об этом заявил на брифинге замглавы генсека ООН Фархан Гак.

В то же время, пока неизвестно, кто из представителей организации поедет на саммит.

Принципиальный комментарий по этому поводу таков: мы будем участвовать (в Саммите — ред.). Ближе к дате проведения мероприятия мы сможем проинформировать вас, кто именно там будет, – заявил Фархан Гак. Поделиться

Саммит мира в Швейцарии

Напомним, первый саммит мира, инициированный Украиной совместно со Швейцарией, пройдет 15-16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток.

Известно, что 107 стран и международных организаций подтвердили свое участие в мероприятии.

Подтвердили свое участие в саммите Соединенные Штаты Америки.

К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участие России в этом мероприятии пока не предвидится.

Россию, как заявляли украинские власти, планируют пригласить на второй саммит мира, если они выразят настоящее желание прекратить войну в рамках мирного плана, который будет наработан после первого саммита мира.