Мелони подтвердила участие Зеленского в саммите G7 в Италии

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите Группы семи (G7) в Апулии в Италии.
Страны G7 и ЕС обсуждают введение санкций против банков, поддерживающих РФ
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони подтвердила, что Зеленский примет участие в саммите лидеров стран G7.
Саммит "Большой семерки" пройдет в Италии с 13 по 15 июня и соберет "крайне разнообразный состав участников".
На мероприятии также будут присутствовать президенты Бразилии и Аргентины Лула да Силва и Хавьер Милей, а также президент Турции Реджеп Эрдоган, президент Украины Владимир Зеленский, Папа Римский Франциск, премьер Индии Нарендра Моди, президент ЮАР Сирил Рамафоса и лидеры ОАЭ и Саудовской. Аравии.
По словам Мелони, в саммите примут участие по меньшей мере пятнадцать стран и международных институций, кроме лидеров участников Группы семи и Папы Римского.
Однако премьер Италии не уточнила формат участия Зеленского — онлайн или очный.
Страны Группы семи и Европейский Союз обсуждают введение санкций против банков третьих стран, помогающих обходить санкции финансовой системе России.
Зеленский обвинил ряд стран в помощи России с целью сорвать саммит мира
По словам президента Владимира Зеленского, ряд стран начал помогать России в попытках сорвать проведение запланированного на 15-16 июня Глобального саммита мира в Швейцарии.
Зеленский отметил, что свое участие в саммите мира подтвердили уже 106 стран со всего мира.
Глава государства подчеркнул, что со своей стороны Кремль пытается шантажировать и запугивать страны, решившие принять участие в саммите.
Он подчеркнул, что страна-агрессорка пытается не допустить проведения саммита, в ходе которого будут подняты вопросы не только военной помощи Украине, а, в частности, о перспективах завершения развязанной Кремлем преступной войны.
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