Мелони подтвердила участие Зеленского в саммите G7 в Италии

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите Группы семи (G7) в Апулии в Италии.

Страны G7 и ЕС обсуждают введение санкций против банков, поддерживающих РФ

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони подтвердила, что Зеленский примет участие в саммите лидеров стран G7.

Саммит "Большой семерки" пройдет в Италии с 13 по 15 июня и соберет "крайне разнообразный состав участников".

На мероприятии также будут присутствовать президенты Бразилии и Аргентины Лула да Силва и Хавьер Милей, а также президент Турции Реджеп Эрдоган, президент Украины Владимир Зеленский, Папа Римский Франциск, премьер Индии Нарендра Моди, президент ЮАР Сирил Рамафоса и лидеры ОАЭ и Саудовской. Аравии.

По словам Мелони, в саммите примут участие по меньшей мере пятнадцать стран и международных институций, кроме лидеров участников Группы семи и Папы Римского.

Однако премьер Италии не уточнила формат участия Зеленского — онлайн или очный.

Страны Группы семи и Европейский Союз обсуждают введение санкций против банков третьих стран, помогающих обходить санкции финансовой системе России.

Зеленский обвинил ряд стран в помощи России с целью сорвать саммит мира

По словам президента Владимира Зеленского, ряд стран начал помогать России в попытках сорвать проведение запланированного на 15-16 июня Глобального саммита мира в Швейцарии.

Зеленский отметил, что свое участие в саммите мира подтвердили уже 106 стран со всего мира.

Глава государства подчеркнул, что со своей стороны Кремль пытается шантажировать и запугивать страны, решившие принять участие в саммите.

Сегодня Россия пытается сорвать Саммит мира. И это правда... Что делает Россия, эта страна войны? Она сегодня ездит по многим странам мира, угрожая блокадой пищевой продукции, агропродукцией или химпродукцией. Угрожая, что будет демпинговать цены на энергетику... Просто давит на другие государства мира, чтобы они не были на саммите, — подчеркнул президент. Поделиться

Он подчеркнул, что страна-агрессорка пытается не допустить проведения саммита, в ходе которого будут подняты вопросы не только военной помощи Украине, а, в частности, о перспективах завершения развязанной Кремлем преступной войны.