Мелоні підтвердила участь Зеленського у саміті G7 в Італії

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті Групи семи (G7) в Апулії в Італії.

Країни G7 та ЄС обговорюють запровадження санкцій проти банків, які підтримують РФ

Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні підтвердила, що Зеленський візьме участь у саміті лідерів країн G7.

Саміт “Великої сімки” пройде в Італії з 13 до 15 червня та збере “вкрай різноманітний склад учасників”.

На заході також будуть присутні президенти Бразилії та Аргентини Лула да Сілва та Хав’єр Мілей, а також президент Туреччини Реджеп Ердоган, президент України Володимир Зеленський, Папа Римський Франциск, прем’єр Індії Нарендра Моді, президент ПАР Сиріл Рамафоса та лідери ОАЕ й Саудівської Аравії.

За словами Мелоні, загалом у саміті візьмуть участь щонайменше п'ятнадцять країн та міжнародних інституцій, крім лідерів учасників Групи семи та Папи Римського.

Проте прем'єрка Італії не уточнила формат участі Зеленського — онлайн чи очний.

Країни Групи семи та Європейський Союз обговорюють запровадження санкцій проти банків третіх країн, які допомагають обходити санкції фінансовій системі Росії.

Зеленський звинуватив низку країн у допомозі Росії з метою зірвати саміт миру

За словами президента Володимира Зеленського, низка країн почала допомагати Росії у її спробах зірвати проведення запланованого на 15-16 червня Глобального саміту миру у Швейцарії.

Зеленський зазначив, що наразі свою участь у саміті миру підтвердили вже 106 країн з усього світу.

Глава держави підкреслив, що зі свого боку Кремль намагається шантажувати та залякувати країни, які вирішили взяти участь у саміті.

Сьогодні Росія пробує зірвати Саміт миру. І це правда... Що робить Росія — ця країна війни? Вона сьогодні їздить по багатьох країнах світу, погрожуючи блокадою харчової продукції, агропродукції або хімпродукцією. Погрожуючи, що буде демпінгувати ціни на енергетику... Просто тисне на інші держави світу, щоб вони не були на саміті, — наголосив президент. Поширити

Він підкреслив, що країна-агресорка намагається не допустити проведення саміту, під час якого будуть підняті питання не тільки військової допомоги Україні, а, зокрема, про перспективи завершення розв’язаної Кремлем злочинної війни.