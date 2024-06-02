Мелоні підтвердила участь Зеленського у саміті G7 в Італії

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті Групи семи (G7) в Апулії в Італії.
Країни G7 та ЄС обговорюють запровадження санкцій проти банків, які підтримують РФ
Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні підтвердила, що Зеленський візьме участь у саміті лідерів країн G7.
Саміт “Великої сімки” пройде в Італії з 13 до 15 червня та збере “вкрай різноманітний склад учасників”.
На заході також будуть присутні президенти Бразилії та Аргентини Лула да Сілва та Хав’єр Мілей, а також президент Туреччини Реджеп Ердоган, президент України Володимир Зеленський, Папа Римський Франциск, прем’єр Індії Нарендра Моді, президент ПАР Сиріл Рамафоса та лідери ОАЕ й Саудівської Аравії.
За словами Мелоні, загалом у саміті візьмуть участь щонайменше п'ятнадцять країн та міжнародних інституцій, крім лідерів учасників Групи семи та Папи Римського.
Проте прем'єрка Італії не уточнила формат участі Зеленського — онлайн чи очний.
Країни Групи семи та Європейський Союз обговорюють запровадження санкцій проти банків третіх країн, які допомагають обходити санкції фінансовій системі Росії.
Зеленський звинуватив низку країн у допомозі Росії з метою зірвати саміт миру
За словами президента Володимира Зеленського, низка країн почала допомагати Росії у її спробах зірвати проведення запланованого на 15-16 червня Глобального саміту миру у Швейцарії.
Зеленський зазначив, що наразі свою участь у саміті миру підтвердили вже 106 країн з усього світу.
Глава держави підкреслив, що зі свого боку Кремль намагається шантажувати та залякувати країни, які вирішили взяти участь у саміті.
Він підкреслив, що країна-агресорка намагається не допустити проведення саміту, під час якого будуть підняті питання не тільки військової допомоги Україні, а, зокрема, про перспективи завершення розв’язаної Кремлем злочинної війни.
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