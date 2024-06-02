За словами президента Володимира Зеленського, дозвіл США бити по території Росії з РСЗВ HIMARS є недостатнім для ураження всіх військових цілей окупаційної армії РФ, якими атакують територію України.

США мають розширити Україні дозвіл на використання американської зброї для ударів по РФ

Глава держави підкреслив, що має бути розуміння того, як окупаційна армія РФ веде війну проти України у прикордонних районах на Харківщині, де розміщена ворожа артилерія та далекобійна зброя.

Зеленський зазначив, що Росія наразі має близько 10 тис одних тільки ракет С-300, якими завдає ударів по житлових районах Харкова.

Різна зброя там знаходиться і вони не прибирають цю зброю, тому що знають, що Україна не може завдавати удари західною зброєю по території Російської Федерації. Навіть якщо вони просто б'ють цією зброєю, — пояснює президент. Поширити

Він підкреслив, що Україна знаходиться у стані війни протягом багатьох років, однак не атакує цивільне населення на території Росії.

А те що Росія по нам б'є — усі це бачать і бачать тисячі загиблих... Коли ми говоримо дозволити нам бити по техніці Російської Федерації, яка знаходиться на кордоні, бити нам по деяких військових аеродромах саме звідки підіймаються щоденно і щоночі літаки повітряного флоту Російської Федерації і стріляють по нас різними ракетами, по цивільній інфраструктурі — суто дамби, енергетика, школи, університети, — зазначив Зеленський. Поширити

Україна має змусити Росію обмежити удари по Україні

Глава держави додав, що якщо говорити про військові цілі, то для росіян лікарні, де перебувають цивільні і військові, є військовою ціллю.