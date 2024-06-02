За словами президента Володимира Зеленського, дозвіл США бити по території Росії з РСЗВ HIMARS є недостатнім для ураження всіх військових цілей окупаційної армії РФ, якими атакують територію України.
США мають розширити Україні дозвіл на використання американської зброї для ударів по РФ
Глава держави підкреслив, що має бути розуміння того, як окупаційна армія РФ веде війну проти України у прикордонних районах на Харківщині, де розміщена ворожа артилерія та далекобійна зброя.
Зеленський зазначив, що Росія наразі має близько 10 тис одних тільки ракет С-300, якими завдає ударів по житлових районах Харкова.
Він підкреслив, що Україна знаходиться у стані війни протягом багатьох років, однак не атакує цивільне населення на території Росії.
Україна має змусити Росію обмежити удари по Україні
Глава держави додав, що якщо говорити про військові цілі, то для росіян лікарні, де перебувають цивільні і військові, є військовою ціллю.
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