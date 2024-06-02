Зеленський назвав недостатнім дозвіл США бити по території РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський назвав недостатнім дозвіл США бити по території РФ

Офіс Президента України
Володимир Зеленський

За словами президента Володимира Зеленського, дозвіл США бити по території Росії з РСЗВ HIMARS є недостатнім для ураження всіх військових цілей окупаційної армії РФ, якими атакують територію України. 

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Глава держави підкреслив, що має бути розуміння того, як окупаційна армія РФ веде війну проти України у прикордонних районах на Харківщині, де розміщена ворожа артилерія та далекобійна зброя.

Зеленський зазначив, що Росія наразі має близько 10 тис одних тільки ракет С-300, якими завдає ударів по житлових районах Харкова.

Різна зброя там знаходиться і вони не прибирають цю зброю, тому що знають, що Україна не може завдавати удари західною зброєю по території Російської Федерації. Навіть якщо вони просто б'ють цією зброєю, — пояснює президент.

Він підкреслив, що Україна знаходиться у стані війни протягом багатьох років, однак не атакує цивільне населення на території Росії.

А те що Росія по нам б'є — усі це бачать і бачать тисячі загиблих... Коли ми говоримо дозволити нам бити по техніці Російської Федерації, яка знаходиться на кордоні, бити нам по деяких військових аеродромах саме звідки підіймаються щоденно і щоночі літаки повітряного флоту Російської Федерації і стріляють по нас різними ракетами, по цивільній інфраструктурі — суто дамби, енергетика, школи, університети, — зазначив Зеленський.

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Глава держави додав, що якщо говорити про військові цілі, то для росіян лікарні, де перебувають цивільні і військові, є військовою ціллю.

Ми вдячні президенту Байдену за те, що вони нещодавно дозволили використовувати Хаймарс у Харківському регіоні по прикордонню з Україною. Чи цього достатньо? Ні, бо я вам навів приклад аеродромів, звідки Росію постійно б'є абсолютно спокійно і спокійно знаючи, що Україна не б'є у відповідь. Немає відповідних систем і немає відповідних дозволів, — наголосив Зеленський.

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