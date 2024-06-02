По словам президента Владимира Зеленского, разрешение США бить по территории России с РСЗО HIMARS недостаточно для поражения всех военных целей оккупационной армии РФ, которыми атакуют территорию Украины.
США должны расширить Украине разрешение на использование американского оружия для ударов по РФ
Глава государства подчеркнул, что должно быть понимание того, как оккупационная армия РФ ведет войну против Украины в приграничных районах Харьковской области, где размещена вражеская артиллерия и дальнобойное оружие.
Зеленский отметил, что у России сейчас около 10 тыс одних только ракет С-300, которыми наносит удары по жилым районам Харькова.
Он подчеркнул, что Украина находится в состоянии войны многие годы, однако не атакует гражданское население на территории России.
Украина должна заставить Россию ограничить удары по Украине
Глава государства добавил, что если говорить о военных целях, то для россиян больницы, где находятся гражданские и военные, военная цель.
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