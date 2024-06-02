По словам президента Владимира Зеленского, разрешение США бить по территории России с РСЗО HIMARS недостаточно для поражения всех военных целей оккупационной армии РФ, которыми атакуют территорию Украины.

США должны расширить Украине разрешение на использование американского оружия для ударов по РФ

Глава государства подчеркнул, что должно быть понимание того, как оккупационная армия РФ ведет войну против Украины в приграничных районах Харьковской области, где размещена вражеская артиллерия и дальнобойное оружие.

Зеленский отметил, что у России сейчас около 10 тыс одних только ракет С-300, которыми наносит удары по жилым районам Харькова.

Разное оружие там находится и они не убирают это оружие, потому что знают, что Украина не может наносить удары западным оружием по территории Российской Федерации. Даже если они просто бьют этим оружием, — объясняет президент. Поделиться

Он подчеркнул, что Украина находится в состоянии войны многие годы, однако не атакует гражданское население на территории России.

А то, что Россия по нам бьет — все это видят и видят тысячи погибших... Когда мы говорим позволить нам бить по находящейся на границе технике Российской Федерации бить нам по некоторым военным аэродромам именно откуда поднимаются ежедневно и каждую ночь самолеты воздушного флота Российской Федерации и стреляют по нам разными ракетами, по гражданской инфраструктуре — сугубо дамбы, энергетика, школы, университеты, — отметил Зеленский. Поделиться

Украина должна заставить Россию ограничить удары по Украине

Глава государства добавил, что если говорить о военных целях, то для россиян больницы, где находятся гражданские и военные, военная цель.