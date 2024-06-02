Зеленский назвал недостаточным разрешение США бить по территории РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский назвал недостаточным разрешение США бить по территории РФ

Офис Президента Украины
Владимир Зеленский
Читати українською

По словам президента Владимира Зеленского, разрешение США бить по территории России с РСЗО HIMARS недостаточно для поражения всех военных целей оккупационной армии РФ, которыми атакуют территорию Украины.

США должны расширить Украине разрешение на использование американского оружия для ударов по РФ

Глава государства подчеркнул, что должно быть понимание того, как оккупационная армия РФ ведет войну против Украины в приграничных районах Харьковской области, где размещена вражеская артиллерия и дальнобойное оружие.

Зеленский отметил, что у России сейчас около 10 тыс одних только ракет С-300, которыми наносит удары по жилым районам Харькова.

Разное оружие там находится и они не убирают это оружие, потому что знают, что Украина не может наносить удары западным оружием по территории Российской Федерации. Даже если они просто бьют этим оружием, — объясняет президент.

Он подчеркнул, что Украина находится в состоянии войны многие годы, однако не атакует гражданское население на территории России.

А то, что Россия по нам бьет — все это видят и видят тысячи погибших... Когда мы говорим позволить нам бить по находящейся на границе технике Российской Федерации бить нам по некоторым военным аэродромам именно откуда поднимаются ежедневно и каждую ночь самолеты воздушного флота Российской Федерации и стреляют по нам разными ракетами, по гражданской инфраструктуре — сугубо дамбы, энергетика, школы, университеты, — отметил Зеленский.

Украина должна заставить Россию ограничить удары по Украине

Глава государства добавил, что если говорить о военных целях, то для россиян больницы, где находятся гражданские и военные, военная цель.

Мы благодарны президенту Байдену за то, что недавно они позволили использовать Хаймарс в Харьковском регионе по приграничной с Украиной. Достаточно ли этого? Нет, потому что я вам привел пример аэродромов, откуда Россию постоянно бьет совершенно спокойно и спокойно зная, что Украина не бьет в ответ. Нет соответствующих систем и нет соответствующих разрешений, подчеркнул Зеленский.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Писториус призвал к непубличному обсуждению ударов по территории РФ
Писториус
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Удары западным оружием по территории РФ. Норвегия высказала свою позицию
Эспен Барт Эйде
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Модернизация ракеты "Нептун". Аналитики считают историческим удар ВСУ по порту "Кавказ" РФ
Ракета "Нептун"

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?