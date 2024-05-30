Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде отметил, что у Украины не должно быть ограничений в использовании западного оружия для ударов по территории России.
Норвегия поддерживает удары западным оружием по территории России
До этого глава НАТО Йенс Столтенберг поддержал снятие ограничений для Украины на использование западного оружия для ударов по стратегическим объектам на территории России.
Глава МИД Норвегии находится с визитом в чешской Праге.
Позволит ли Норвегия использование переданного Украине оружия для ударов по территории РФ
По его мнению, каждая страна, оказывающая военную помощь Украине, должна определить четкие условия использования оружия.
Глава МИД Норвегии добавил, что Украина должна вести войну удобным для себя способом.
При этом он также выступил против публичного разглашения условий использования западных вооружений, переданных Украине.
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