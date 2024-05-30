Удары западным оружием по территории РФ. Норвегия высказала свою позицию
Категория
Политика
Дата публикации

Удары западным оружием по территории РФ. Норвегия высказала свою позицию

Эспен Барт Эйде
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Источник:  NRK

Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде отметил, что у Украины не должно быть ограничений в использовании западного оружия для ударов по территории России.

Норвегия поддерживает удары западным оружием по территории России

До этого глава НАТО Йенс Столтенберг поддержал снятие ограничений для Украины на использование западного оружия для ударов по стратегическим объектам на территории России.

Мы также считаем, что Украина имеет полное право в соответствии с международным правом атаковать цели на территории России в рамках защиты своей территории. Мы считаем, что Украина также может применить оружие, полученное от западных стран, против военных объектов, которые помогают России в войне. Иначе мы ограничиваем Украину, что усложняет победу, — отметил Эспен Барт Эйде.

Глава МИД Норвегии находится с визитом в чешской Праге.

Позволит ли Норвегия использование переданного Украине оружия для ударов по территории РФ

По его мнению, каждая страна, оказывающая военную помощь Украине, должна определить четкие условия использования оружия.

В войне это вполне нормально, и мы не можем вынудить Украину воевать, держа одну руку за спиной. Если их будут атаковать российские силы, которые находятся на территории России и ведут огонь с далекого расстояния, то должна быть возможность атаковать их в ответ, — подчеркнул Эспен Барт Эйде.

Глава МИД Норвегии добавил, что Украина должна вести войну удобным для себя способом.

При этом он также выступил против публичного разглашения условий использования западных вооружений, переданных Украине.

Когда это касается конкретных условий и условий использования для конкретных систем вооружений, мы, как и другие страны, будем аккуратны, чтобы не говорить об этом публично. Сейчас война и есть много тех, кто следит за тем, что мы говорим публично. Это линия, которую мы разделяем со многими другими странами, — отметил глава норвежской дипломатии.

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