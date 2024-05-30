Глава МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде зазначив, що Україна не повинна мати обмежень у використанні західної зброї для ударів по території Росії.
Норвегія підтримує удари західною зброєю по території Росії
До цього глава НАТО Єнс Столтенберг підримав зняття обмежень для України на використання західної зброї для ударів по стратегічних об’єктах на території Росії.
Наразі глава МЗС Норвегії перебуває із візитом у чеській Празі.
Чи дозволить Норвегія використання переданої Україні зброї для ударів по території РФ
На його думку, кожна країна, яка надає військову допомогу Україні, має визначити чіткі умови використання наданної зброї.
Глава МЗС Норвегії додав, що Україна повинна вести війну у зручний для себе спосіб.
При цьому він також виступив проти публічного розголошення умов використання західних озброєнь, переданих Україні.
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