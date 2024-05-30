Глава МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде зазначив, що Україна не повинна мати обмежень у використанні західної зброї для ударів по території Росії.

Норвегія підтримує удари західною зброєю по території Росії

До цього глава НАТО Єнс Столтенберг підримав зняття обмежень для України на використання західної зброї для ударів по стратегічних об’єктах на території Росії.

Ми також вважаємо, що Україна має повне право, відповідно до міжнародного права атакувати цілі на території Росії в рамках захисту своєї території. Ми вважаємо, що Україна також може застосувати зброю, яку вона отримала від західних країн, проти військових об’єктів, які допомогають Росії у війні. Інакше ми обмежуємо Україну, що ускладнює перемогу, — зазначив Еспен Барт Ейде. Поширити

Наразі глава МЗС Норвегії перебуває із візитом у чеській Празі.

Чи дозволить Норвегія використання переданої Україні зброї для ударів по території РФ

На його думку, кожна країна, яка надає військову допомогу Україні, має визначити чіткі умови використання наданної зброї.

У війні це цілком нормально, і ми не можемо змусити Україну воювати, тримаючи одну руку за спиною. Якщо їх атакуватимуть російські сили, які перебувають на території Росії та ведуть ведуть вогонь з далекої відстані, то має бути можливість атакувати їх у відповідь, — наголосив Еспен Барт Ейде. Поширити

Глава МЗС Норвегії додав, що Україна повинна вести війну у зручний для себе спосіб.

При цьому він також виступив проти публічного розголошення умов використання західних озброєнь, переданих Україні.