Модернизация ракеты "Нептун". Аналитики считают историческим удар ВСУ по порту "Кавказ" РФ

Факт атаки украинскими ракетами Нептун по нефтяному терминалу порта Кавказ в России свидетельствует о существенном обновлении возможностей этих отечественных ракет.

Украинская ракета "Нептун" стала еще мощнее

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что в ночь на 31 мая 2024 года Силы обороны Украины нанесли ракетный удар по нефтебазе в Краснодарском крае РФ и паромной переправе порта "Кавказ", расположенного напротив Керченского полуострова.

При этом отмечается, что именно по нефтяному терминалу в районе порта "Кавказ" удар был нанесен несколькими ракетами отечественного производства "Нептун". "Результаты объективного контроля подтверждают взрывы в местах прицеливания. Точность поражения целей доразведывается", — подчеркнули в Генштабе ВСУ. Поделиться

Аналитики Defense Express считают, что эту историю нужно отметить сразу на нескольких моментах.

Мы буквально историческое событие, потому что это впервые отечественное ракетное вооружение было использовано для ударов по объектам на территории РФ.

Историчность заключается и в том, что сам факт проведения удара по терминалу в районе российского порта "Кавказ" свидетельствует о существенной модернизации "Нептуна", которая могла заключаться в увеличении дальности пуска, увеличении массы боевой части и совершенствовании системы наведения.

Если измерять "по прямой", то, например, в случае пуска из района Запорожья дальность полета наших "Нептунов" в район порта "Кавказ" могла составлять минимум 300 км. Но ведь при этом нужно сделать поправку, что ракеты могли лететь к цели по сложной траектории, с целью "запутать" рашистскую ПВО. Из-за этого фактическая дальность пуска могла оказаться больше этих минимум 300 км.

Р-360 "Нептун" в базовом противокорабельном варианте имела БЖД в 150 кг. А когда пошли первые намеки в западных СМИ о том, что Украина, вероятно, работает над усовершенствованием "Нептуна", то там в частности заявлялось о намерении увеличить массу БЖД до 300 кг.

Львиная доля вероятного маршрута полета "Нептунов" в район порта "Кавказ" должна была пролегать именно над сушей. Чтобы ракеты могли летать в таких условиях, нужно было существенно усовершенствовать систему наведения, хотя сами параметры усовершенствования по факту остаются неизвестными.

Появились подробности операции Сил обороны и СБУ в порту "Кавказ"

Силы обороны совместно со Службой безопасности Украины в ночь роты 31 мая провели операцию по уничтожению логистики, которая обеспечивает жизнедеятельность российских войск в Крыму.

По предварительной информации, был нанесен комплексный удар по подстанциям и сетям электроснабжения, а также запасам светлых нефтепродуктов в Краснодарском крае РФ.

Источник сообщил, что первоначально Силы обороны нанесли ракетный удар по двум паромам, курсировавшим в порт "Кавказ" и использовавшихся для военной логистики агрессора. Поделиться

Затем дроны СБУ поразили электроподстанции, поставляющие электроэнергию непосредственно на Крымский полуостров и в акваторию Керченского пролива, включая порты.