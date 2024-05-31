Атака ВСУ по нефтебазе в порту "Кавказ". Появились детали многодневной операции

Силы обороны совместно со Службой безопасности Украины провели операцию по уничтожению логистики, которая обеспечивает жизнедеятельность российских войск в Крыму.

Появились подробности операции Сил обороны и СБУ в порту "Кавказ"

По предварительной информации, был нанесен комплексный удар по подстанциям и сетям электроснабжения, а также запасам светлых нефтепродуктов в Краснодарском крае РФ.

Источник сообщил, что первоначально Силы обороны нанесли ракетный удар по двум паромам, курсировавшим в порт "Кавказ" и использовавшихся для военной логистики агрессора.

Затем дроны СБУ поразили электроподстанции, поставляющие электроэнергию непосредственно на Крымский полуостров и в акваторию Керченского пролива, включая порты.

Этой же ночью СБУ совместно с ВМС ВСУ нанесли удар по перевалочной нефтебазе в морском порту "Кавказ". Из-за нее светлые нефтепродукты шли в Крым. После эффективной отработки, вспыхнул масштабный пожар, который был виден даже со спутника.

Атака на нефтебазу в порту "Кавказ"

31 мая Силы обороны нанесли удары по нефтяному терминалу в районе порта "Кавказ" в Краснодарском крае РФ ракетами украинского производства из берегового ракетного комплекса "Нептун".

До этого сообщалось, что в Краснодарском крае России раздались взрывы. По словам губернатор говорил, что из-за атаки пострадала инфраструктура нефтебазы и якобы горели три цистерны с нефтепродуктами.