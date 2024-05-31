ВСУ атаковали нефтяной терминал в порту "Кавказ" РФ — Генштаб

Силы обороны ударили по нефтяному терминалу в Краснодарском крае РФ

Как отмечается, ударная группа группировки сил и средств Военно-морских сил ВС Украины поразила паромную переправу и нефтяной терминал порта "Кавказ" в Краснодарском крае.

Это произошло в ночь на 31 мая. Накануне Силы обороны точными ударами вывели из строя паромы Керченской паромной переправы на территории оккупированного Крыма, которые курсировали в порт "Кавказ" и использовались для военной логистики агрессора.

Поражение по нефтяному терминалу в районе порта "Кавказ" было нанесено несколькими ракетами украинского производства из берегового ракетного комплекса "Нептун" , — говорится в сообщении. Поделиться

Поражения подтверждают взрывы, результаты атаки разведываются. Операция проводилась в координации с другими подразделениями Сил обороны Украины. Как отмечается, ударные беспилотники поразили еще один нефтетерминал на территории Краснодарского края.

Что известно о "бавовне" в Краснодарском крае РФ

31 мая в Краснодарском крае России снова раздавались взрывы. В сети писали об атаке. Об этом также говорил и местный губернатор.

Он заявил, что из-за атаки пострадала инфраструктура нефтебазы, якобы горели три цистерны с нефтепродуктами. В сети сообщали, что атаковала нефтебаза в порту "Кавказ".

Местные каналы отмечают, что нефтебаза находится в порту "Кавказ". Из этой нефтебазы поступало топливо для российских окупантов в Крыму и на захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей.

Как заявили в Минобороны РФ, в ночь на 31 мая силы ПВО якобы уничтожили и перехватили над Краснодарским краем 5 противокорабельных ракет «Нептун» и 29 беспилотников.