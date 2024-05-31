ЗСУ атакували нафтовий термінал у порту "Кавказ" РФ — Генштаб
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ЗСУ атакували нафтовий термінал у порту "Кавказ" РФ — Генштаб

Генштаб ЗСУ
порт

Сили оборони України атакували нафтовий термінал в районі порту "Кавказ" у Краснодарському краї РФ.

Сили оборони ударили по нафтовому терміналу в Краснодарському краї РФ

Як зазначається, ударна група угруповання сил і засобів Військово-морських сил ЗС України уразила поромну переправу і нафтовий термінал порту "Кавказ" у Краснодарському краї.

Це сталося в ніч на 31 травня. Напередодні Сили оборони влучними ударами вивели з ладу пороми Керченської поромної переправи на території окупованого Криму, які курсували до порту "Кавказ" і використовувалися для військової логістики агресора.

Ураження по нафтовому терміналу в районі порту "Кавказ" було завдано кількома ракетами українського виробництва з берегового ракетного комплексу "Нептун", — йдеться у повідомленні.

Ураження підтверджують вибухи, результати атаки дорозвідуються. Операція була проведена в координації з іншими підрозділами Сил оборони України. Як зазначається, ударні безпілотники уразили ще один нафтотермінал на території Краснодарського краю.

Що відомо про “бавовну” у Краснодарському краї РФ

31 травня у Краснодарському краї Росії знову лунали вибухи. У мережі писали про атаку. Про це також говорив і місцевий губернатор.

Він заявив, що через атаку постраждала інфраструктура нафтобази, нібито горіли три цистерни з нафтопродуктами.У мережі повідомляли, що був атакувала нафтобаза у порту "Кавказ".

Місцеві канали зазначають, що нафтобаза розташована у порту "Кавказ". З цієї нафтобази надходило паливо для російських окупантів у Криму та на захоплених територіях Херсонської та Запорізької областей.

Натомість як заявили в Міноборони РФ, у ніч на 31 травня сили ППО нібито знищили та перехопили над Краснодарським краєм 5 протикорабельних ракет «Нептун» та 29 безпілотників

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