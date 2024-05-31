У Краснодарському краї РФ палає НПЗ після атаки дронів — відео

У Темрюкському районі Краснодарського краю після атаки БПЛА загорілися три цистерни з нафтопродуктами на нафтобазі.
Що відомо про “бавовну” у Краснодарському краї РФ
Як повідомляють росЗМІ, безпілотники атакували нафтобазу у районі міста Темрюк Краснодарського краю РФ.
Там згоріли три залізничні цистерни з мазутом, але пожежа могла поширитись. Голова регіону повідомляє, що пожежі надано високу категорію складності. Є постраждалі серед працівників.
Голова Темрюкського району Краснодарського краю Федір Бабенков повідомив, що внаслідок пожежі на нафтобазі постраждали двоє співробітників. Медики зафіксували у чоловіків не тяжкі травми, але їх життю нічого не загрожує.
Місцеві канали зазначають, що нафтобаза розташована у порту "Кавказ". З цієї нафтобази надходило паливо для російських окупантів у Криму та на захоплених територіях Херсонської та Запорізької областей.
Натомість як заявили в Міноборони РФ, у ніч на 31 травня сили ППО нібито знищили та перехопили над Краснодарським краєм 5 протикорабельних ракет «Нептун» та 29 безпілотників.
Ще по одному дрону збили над територією Воронезької, Білгородської та Тамбовської областей, повідомляє відомство.
Атаки на НПЗ у Росії
Останнім часом Україна зосередилася на атаках дронами нафтопереробної інфраструктури РФ, яка використовується у війні проти України.
Останній випадок: в ніч на 19 травня українські захисники атакували військовий аеродром та нафтопереробний завод у Краснодарському краї, а також нафтобазу у Ленінградській області.
За оцінками Пентагону, атаки українських безпілотників по російській енергоінфраструктурі вивели з ладу 14% нафтопереробних потужностей країни і призвели до зростання внутрішніх цін на паливо.
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