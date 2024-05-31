В Краснодарском крае РФ пылает НПЗ после атаки дронов — видео

В Темрюкском районе Краснодарского края после атаки БПЛА загорелись три цистерны с нефтепродуктами на нефтебазе.

Что известно о "бавовне" в Краснодарском крае РФ

Как сообщают РосСМИ, Беспилотники атаковали нефтебазу в районе города Темрюк Краснодарского края РФ.

Там сгорели три железнодорожных цистерны с мазутом, но пожар мог распространиться. Глава региона сообщает, что пожару предоставлена высокая категория сложности. Имеются пострадавшие среди работников.

Глава Темрюкского района Краснодарского края Федор Бабенков сообщил, что в результате пожара на нефтебазе пострадали двое сотрудников. Медики зафиксировали у мужчин не тяжелые травмы, но их жизни ничего не угрожает.

Местные каналы отмечают, что нефтебаза находится в порту "Кавказ". Из этой нефтебазы поступало топливо для российских окупантов в Крыму и на захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей.

Как заявили в Минобороны РФ, в ночь на 31 мая силы ПВО якобы уничтожили и перехватили над Краснодарским краем 5 противокорабельных ракет «Нептун» и 29 беспилотников.

Еще по одному дрону сбили над территорией Воронежской, Белгородской и Тамбовской областей, сообщает ведомство.

Атаки на НПЗ в России

В последнее время Украина сосредоточилась на атаках дронов нефтеперерабатывающей инфраструктуры РФ, которая используется в войне против Украины.

Последний случай: в ночь на 19 мая украинские защитники атаковали военный аэродром и нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, а также нефтебазу в Ленинградской области.