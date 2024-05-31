Модернізація ракети "Нептун". Аналітики вважають історичним удар ЗСУ по порту "Кавказ" РФ

Факт атаки українськими ракетами “Нептун” по нафтовому терміналу порту “Кавказ” у Росії свідчить про суттєве оновлення можливостей цих вітчизняних ракет.

Українська ракета “Нептун” стала ще потужнішою

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що у ніч на 31 травня 2024 Сили оборони України завдали ракетний удар по нафтобазі в Краснодарському краї РФ та паромній переправі порту "Кавказ", розташованого напроти Керченського півострова.

При цьому зазначається, що саме по нафтовому терміналу в районі порту "Кавказ" удар було завдано кількома ракетами вітчизняного виробництва "Нептун". "Результати об’єктивного контролю підтверджують вибухи у місцях прицілювання. Точність ураження цілей дорозвідується", — наголосили у Генштабі ЗСУ. Поширити

Аналітики Defense Express вважають, що у цій історії потрібно наголосити одразу на кількох моментах.

Ми маємо буквально історичну подію, бо це вперше вітчизняне ракетне озброєння було використано для ударів по об’єктам на території РФ.

Історичність полягає і в тому, що сам факт проведення удару по терміналу в районі російського порту "Кавказ" свідчить про суттєву модернізацію "Нептуна", яка могла полягати у збільшенні дальності пуску, збільшенні маси бойової частини та вдосконаленні системи наведення також.

Якщо вимірювати "по прямій", то, наприклад в разі пуску із району Запоріжжя дальність польоту наших "Нептунів" до району порту "Кавказ" могла складати мінімум 300 км. Але ж при цьому треба зробити поправку, що ракети могли летіти до цілі по складній траєкторії, з метою "заплутати" рашистську ППО. Через це фактична дальність пуску могла виявитись більшою за ці мінімум 300 км.

Р-360 "Нептун" в базовому протикорабельному варіанті мала БЧ в 150 кг. А коли пішли перші натяки в західних ЗМІ про те, що Україна ймовірно працює над вдосконаленням "Нептуна", то там зокрема заявлялось про намір збільшити масу БЧ до 300 кг.

Левова частка ймовірного маршруту польоту "Нептунів" у район порту "Кавказ" мала пролягати саме над суходолом. Щоб ракети могли літати в таких умовах, потрібно було суттєво вдосконалювати систему наведення, хоча самі параметри вдосконалення по факту лишаються невідомими.

Зʼявилася подробиці операції Сил оборони та СБУ в порту “Кавказ”

Сили оборони спільно зі Службою безпеки України у ніч роти 31 травня провели кількаденну операцію зі знищення логістики, яка забезпечує життєдіяльність російських військ в Криму.

За попередньою інформацією, було завдано комплексного удару по підстанціях і мережах електропостачання, а також запасах світлих нафтопродуктів у Краснодарському краї РФ.

Джерело повідомило, що спочатку Сили оборони завдали ракетного удару по двох поромах, які курсували до порту "Кавказ" і використовувалися для військової логістики агресора. Поширити

Потім дрони СБУ уразили електропідстанції, що постачають електроенергію безпосередньо на Кримський півострів та до акваторії Керченської протоки, включаючи порти.