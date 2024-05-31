Модернізація ракети "Нептун". Аналітики вважають історичним удар ЗСУ по порту "Кавказ" РФ
Категорія
Події
Дата публікації

Модернізація ракети "Нептун". Аналітики вважають історичним удар ЗСУ по порту "Кавказ" РФ

Ракета "Нептун"
Джерело:  Defense Express

Факт атаки українськими ракетами “Нептун” по нафтовому терміналу порту “Кавказ” у Росії свідчить про суттєве оновлення можливостей цих вітчизняних ракет.

Українська ракета “Нептун” стала ще потужнішою

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що у ніч на 31 травня 2024 Сили оборони України завдали ракетний удар по нафтобазі в Краснодарському краї РФ та паромній переправі порту "Кавказ", розташованого напроти Керченського півострова.

При цьому зазначається, що саме по нафтовому терміналу в районі порту "Кавказ" удар було завдано кількома ракетами вітчизняного виробництва "Нептун". "Результати об’єктивного контролю підтверджують вибухи у місцях прицілювання. Точність ураження цілей дорозвідується", — наголосили у Генштабі ЗСУ.

Аналітики Defense Express вважають, що у цій історії потрібно наголосити одразу на кількох моментах.

  • Ми маємо буквально історичну подію, бо це вперше вітчизняне ракетне озброєння було використано для ударів по об’єктам на території РФ.

  • Історичність полягає і в тому, що сам факт проведення удару по терміналу в районі російського порту "Кавказ" свідчить про суттєву модернізацію "Нептуна", яка могла полягати у збільшенні дальності пуску, збільшенні маси бойової частини та вдосконаленні системи наведення також.

Якщо вимірювати "по прямій", то, наприклад в разі пуску із району Запоріжжя дальність польоту наших "Нептунів" до району порту "Кавказ" могла складати мінімум 300 км. Але ж при цьому треба зробити поправку, що ракети могли летіти до цілі по складній траєкторії, з метою "заплутати" рашистську ППО. Через це фактична дальність пуску могла виявитись більшою за ці мінімум 300 км.

Р-360 "Нептун" в базовому протикорабельному варіанті мала БЧ в 150 кг. А коли пішли перші натяки в західних ЗМІ про те, що Україна ймовірно працює над вдосконаленням "Нептуна", то там зокрема заявлялось про намір збільшити масу БЧ до 300 кг.

Левова частка ймовірного маршруту польоту "Нептунів" у район порту "Кавказ" мала пролягати саме над суходолом. Щоб ракети могли літати в таких умовах, потрібно було суттєво вдосконалювати систему наведення, хоча самі параметри вдосконалення по факту лишаються невідомими.

Зʼявилася подробиці операції Сил оборони та СБУ в порту “Кавказ”

Сили оборони спільно зі Службою безпеки України у ніч роти 31 травня провели кількаденну операцію зі знищення логістики, яка забезпечує життєдіяльність російських військ в Криму.

За попередньою інформацією, було завдано комплексного удару по підстанціях і мережах електропостачання, а також запасах світлих нафтопродуктів у Краснодарському краї РФ.

Джерело повідомило, що спочатку Сили оборони завдали ракетного удару по двох поромах, які курсували до порту "Кавказ" і використовувалися для військової логістики агресора.

Потім дрони СБУ уразили електропідстанції, що постачають електроенергію безпосередньо на Кримський півострів та до акваторії Керченської протоки, включаючи порти.

Цієї ж ночі СБУ спільно з ВМС ЗСУ завдали удару по перевалочній нафтобазі в морському порті "Кавказ". Через неї світлі нафтопродукти йшли в Крим. Після ефективного відпрацювання, спалахнула масштабна пожежа, яку було видно навіть із супутника.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Бавовна у Росії та Криму. Влада РФ заявляє про масштабну атаку ATACMS, дронів та катерів
вибух
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ атакували нафтовий термінал у порту "Кавказ" РФ — Генштаб
Генштаб ЗСУ
порт
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Атака ЗСУ по нафтобазі в порту "Кавказ". Зʼявилися деталі кількаденної операції
пожар

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?