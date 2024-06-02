Зеленский встретился с главой Пентагона — первые детали
Категория
Мир
Дата публикации

Зеленский встретился с главой Пентагона — первые детали

Владимир Зеленский
Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром обороны США Ллойдом Остином. Они обсудили поставки оружия и гарантии безопасности для Украины.

Что известно о встрече Зеленского с главой Пентагона

Встреча украинского президента и главы Пентагона прошла на полях азиатского саммита по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.

Стороны обсудили оборонные нужды Украины, усиление системы ПВО, коалицию F-16 и подготовку двустороннего соглашения о безопасности.

Благодарю президента Байдена за принятие важного решения по защитным ударам американским оружием по территории врага для эффективного противодействия российским попыткам расширять зону боевых действий, — отметил Зеленский.

Помощь Украине от США

Следует отметить, что Соединенные Штаты Америки являются лидерами по оказанию помощи Украине. Вашингтон оказывает Украине финансовую, гуманитарную помощь, вводит санкции против России и других стран, помогающих агрессору.

США передали украинской армии артиллерию, противотанковые и зенитные средства, дальнобойные ракеты, боеприпасы, танки и другое вооружение.

Кроме того, недавно США разрешили Украине использовать предоставленное оружие для ударов по территории России. Однако Вашингтон установил ограничения. Американское оружие можно использовать в приграничных регионах РФ, чтобы предупредить или защититься от атак.

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