Зеленский встретился с главой Пентагона — первые детали

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром обороны США Ллойдом Остином. Они обсудили поставки оружия и гарантии безопасности для Украины.
Что известно о встрече Зеленского с главой Пентагона
Встреча украинского президента и главы Пентагона прошла на полях азиатского саммита по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.
Стороны обсудили оборонные нужды Украины, усиление системы ПВО, коалицию F-16 и подготовку двустороннего соглашения о безопасности.
Помощь Украине от США
Следует отметить, что Соединенные Штаты Америки являются лидерами по оказанию помощи Украине. Вашингтон оказывает Украине финансовую, гуманитарную помощь, вводит санкции против России и других стран, помогающих агрессору.
США передали украинской армии артиллерию, противотанковые и зенитные средства, дальнобойные ракеты, боеприпасы, танки и другое вооружение.
Кроме того, недавно США разрешили Украине использовать предоставленное оружие для ударов по территории России. Однако Вашингтон установил ограничения. Американское оружие можно использовать в приграничных регионах РФ, чтобы предупредить или защититься от атак.
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